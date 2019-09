Il programma saudita di sviluppo e ricostruzione per lo Yemen SDRPY accoglie la delegazione parlamentare del Regno Unito a Riyadh

RIYADH, Arabia Saudita, 30 settembre 2019 /PRNewswire/ -- Mercoledì, una delegazione parlamentare britannica guidata dal membro del Parlamento John Woodcock è stata accolta a Riyadh presso la sede del programma saudita di sviluppo e ricostruzione per lo Yemen (SDRPY, Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen). La delegazione britannica comprendeva anche il parlamentare Graham Jones, Peter Welby dell'Institute for Global Change, Charlotte Leslie, Direttore del Conservative Middle East Council e Alexander Keynes.