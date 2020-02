Il programma SDRPY mette in evidenza gli sforzi di sviluppo dell'Arabia Saudita nello Yemen in occasione di un'esposizione a Londra

L'ambasciata saudita nel Regno Unito ha inaugurato un'esposizione SDRPY che mette in evidenza progetti e iniziative di sviluppo sauditi nello Yemen. Il centro di aiuti umanitari del Re Salman (KSrelief, King Salman Humanitarian Aid and Relief Center) ha partecipato a una mostra supplementare riguardo agli sforzi umanitari del Regno Saudita. Residenti yemeniti nel Regno Unito, rappresentanti dei media britannici, membri del parlamento e funzionari dell'Ufficio per gli affari esteri e del Commonwealth (FCO, Foreign & Commonwealth Office) visiteranno l'esposizione nel corso di un periodo di tre giorni.

L'esposizione SDRPY presenta progetti in corso in tutte le varie aree, al fine di informare le figure politiche, diplomatiche e dei media sull'entità e la diversità del sostegno saudita allo Yemen in sette settori vitali: salute, istruzione, elettricità ed energia, agricoltura e pesca, forniture idriche, trasporti (compresi strade, porti e aeroporti) e la costruzione e manutenzione di edifici residenziali e governativi.

Sono presenti video su progetti SDRPY, display grafici del supporto saudita e gallerie fotografiche di progetti di sviluppo che hanno avuto un impatto positivo sulla vita degli abitanti di vari governatorati yemeniti, hanno contribuito a rafforzare l'economia nazionale yemenita e hanno fatto crescere direttamente e indirettamente il tasso di occupazione della forza lavoro yemenita. La tecnologia di realtà virtuale (VR) mostra anche immagini dal vivo delle operazioni nello Yemen, accompagnate da esaurienti spiegazioni orali in varie lingue da parte degli organizzatori dell'esposizione, nonché periodici a stampa e altre pubblicazioni.

Il programma della missione SDRPY nella capitale britannica comprende discussioni tra il supervisore generale del programma SDRPY e il segretario di Stato per gli affari mediorientali, un seminario presso il Policy Exchange Centre e un incontro all'ambasciata saudita tra la missione SDRPY e importanti giornalisti e altre personalità del Regno Unito.

SDRPY partecipa periodicamente a forum internazionali come partner chiave per organizzazioni umanitarie e di sviluppo internazionali. Un importante esempio recente è stata l'esposizione SDRPY presso la sede delle Nazioni Unite a New York a settembre 2019 a margine della settantaquattresima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1089169/SDRPY_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1089170/SDRPY_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1089168/SDRPY_3.jpg

SOURCE Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen