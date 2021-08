Il rivenditore di moda globale SHEIN annuncia la prima serie della gara SHEIN x 100K Challenge con i giudici ospiti Khloé Kardashian, Law Roach, Christian Siriano, Jenna Lyons e Laurel Pantin

I 5 finalisti voleranno a Los Angeles per la finale e per vivere la possibilità unica di farsi guidare dai giudici (1 a 1) durante la sfida finale: Be You! . Il vincitore sarà annunciato nell'ultimo episodio della serie, domenica 12 settembre , e si aggiudicherà il fantastico premio di 100.000 USD.

Le creazioni dello stilista SHEIN X saranno presentate durante la sfilata di moda virtuale Autunno/Inverno 2021 di SHEIN e trasmesse in streaming a milioni di spettatori in tutto il mondo. La serie SHEIN x 100K Challenge inizierà domenica 22 agosto, e sarà visibile tramite l'app gratuita di SHEIN, oltre che su YouTube, Twitter, Instagram e Facebook.

SHEIN ha lanciato il programma di incubazione SHEIN X designer nel gennaio 2021. Obiettivo del programma in corso è fornire ai fashion designer emergenti l'opportunità di collaborare con SHEIN e portare i loro marchi a nuovi livelli. Il programma della serie online è una delle numerose iniziative filantropiche del marchio nel 2021 e mira a riunire le persone per celebrare la moda.

Date di messa in onda degli episodi

domenica 22 agosto 2021 (14:00- PST)

domenica 29 agosto 2021 (14:00- PST)

domenica 5 settembre 2021 (14:00- PST)

domenica 12 settembre 2021 (14:00- PST)

Informazioni su SHEIN X:

SHEIN X offre ai fashion designer e agli illustratori emergenti l'opportunità di collaborare con SHEIN, e portare i loro design e marchi a nuovi livelli. Sviluppato specificamente per compensare i problemi di violazione ricorrenti all'interno del settore, SHEIN X offre ai talenti emergenti la possibilità di aumentare i propri flussi di entrate, ottenere visibilità e raggiungere un vasto pubblico della Generazione Z in tutto il mondo.

La piattaforma mostrerà i prodotti e i marchi dei designer all'enorme base di consumatori SHEIN a livello globale, mettendo in evidenza ciascuna delle loro identità di marchio uniche ed eleganti. SHEIN lavorerà a stretto contatto con gli stilisti e li condurrà dalla fase iniziale alla fase di campionamento, produzione e distribuzione (tramite il sito web di SHEIN).

Informazioni su SHEIN:

Fondato nel 2008, SHEIN è un rivenditore online di fast fashion con una rete globale che abbraccia 220 Paesi e regioni. Noi di SHEIN diamo grande valore non solo ai nostri capi di abbigliamento, ma anche alla scelta. Ecco perché ogni giorno aggiungiamo 1.000 nuovi articoli di moda, coccolando i nostri clienti con una selezione sbalorditiva di capi femminili di tendenza da combinare e abbinare a piacimento. Lo facciamo perché crediamo che gli abiti che indossiamo riflettano le nostre personalità e vogliamo dare alle donne di oggi il potere di esplorare e di esprimere la loro individualità. Avendo l'imbarazzo della scelta, i nostri clienti possono creare sin nei dettagli quel look perfetto che riflette la loro personalità. In poche parole, vi aiutiamo a essere voi stessi. Per ulteriori informazioni su SHEIN, seguiteci su shein.com, instagram.com/sheinofficial and youtube.com/shein.

