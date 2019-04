Il sistema di radioterapia stereotassica GammaPod per il cancro al seno ha ricevuto il marchio CE

"Siamo entusiasti di portare GammaPod sul mercato europeo, dove la necessità di trattamenti radioterapici più efficienti e precisi per il cancro al seno è in aumento," ha affermato Cedric Yu, Dottore in Scienze, Fondatore e Amministratore Delegato di Xcision. "La marcatura CE rappresenta un'importante pietra miliare che permetterà a Xcision di entrare a far parte di uno dei mercati più importanti a livello mondiale."

Con GammaPod, i pazienti possono ricevere radiazioni parziali al seno unitamente con trattamenti più tradizionali in cinque o meno sessioni. I pazienti che ricevono irradiazioni totali al seno con un sovradosaggio nel letto tumorale possono ridurre il sovradosaggio da diversi trattamenti a uno.

I membri del GammaPod Consortium prevedono di attivare nel corso dell'anno studi clinici che indagano l'uso di radiochirurgia pre-operatoria da uno a tre trattamenti per pazienti con malattia localizzata. I ricercatori intendono studiare l'efficacia delle radiazioni pre-operatorie e identificare la popolazione di pazienti che possono essere in grado di ricevere solo le radiazioni per distruggere il tumore, eliminando così la necessità dell'intervento chirurgico.

Poiché la tecnologia continua ad essere sempre più mirata, gli oncologi stanno prendendo in considerazione la sicurezza e i benefici del trattamento de-escalation, o della riduzione del volume di terapie a cui sono sottoposti i pazienti.

"La capacità di GammaPod di fornire dosi di radiazioni conformi non invasive solo sulla zona interessata del seno con la precisione della radioterapia stereotassica potrebbe certamente diminuire le cure e ridurre il carico attuale dei trattamenti prolungati sui pazienti," ha aggiunto Yu.

La radioterapia stereotassica è diversa dalle tecniche convenzionali in quanto è in grado di rilasciare una più alta dose di radiazioni mirate in un numero di trattamenti inferiore. Il GammaPod utilizza un sistema di immobilizzazione con coppa del seno, primo nel suo genere, in grado di ridurre al minimo il movimento e di fornire un livello di accuratezza altissimo per pianificare e fornire il trattamento.

Secondo l'International Agency for Research on Cancer, il cancro al seno è il cancro più comunemente diagnosticato nelle donne europee con un'incidenza stimata di più di 522.000 casi nel 2018. L'Europa rappresenta, ogni anno, il 25% di nuove diagnosi nel mondo.

L'Azienda Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) in Italia ha annunciato lo scorso anno che avrebbe acquistato GammaPod dopo la marcatura CE.

"Abbiamo scelto GammaPod per la sua capacità di cambiare la prassi," ha detto il Dr. Marco Trovò, Direttore del Reparto di Radioterapia dell'ASUIUD. "In Italia e in tutta Europa, il nostro campo si sta muovendo per curare i pazienti con cancro al seno in fase precoce con cicli più brevi di radiazioni. Il GammaPod è totalmente non invasivo e può potenzialmente consentire ai nostri pazienti di ricevere un ciclo completo di trattamento da una a cinque sedute."

Xcision è rappresentato in Europa da Tema Sinergie S.p.A. per l'Italia e da OncoMed Solutions LLC per Svizzera, Germania e Austria. La tecnologia innovativa dell'azienda verrà presentata durante l'ESTRO 38 a Milano, in Italia, dal 26 al 30 aprile, presso lo stand numero 2975.

Informazioni su Xcision Medical Systems

Xcision Medical Systems, LLC è un'azienda di tecnologie medicali che sviluppa soluzioni avanzate di radioterapia stereotassica con la potenzialità di aumentare significativamente la qualità del trattamento e migliorare le vite dei pazienti e dei loro cari. Le soluzioni dell'azienda sono concepite per estendere i benefici della radioterapia oncologica a più pazienti e consentire trattamenti non invasivi che consentano ai pazienti di tornare a vivere una vita più piena più rapidamente e meno dolorosamente dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro.

