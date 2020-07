Il sussidio saudita di derivati del petrolio alla provincia di Al-Mahra in Yemen entra nel terzo anno

Queste forniture hanno permesso a 11 centrali elettriche fondamentali nel governatorato di Al-Mahra di funzionare correttamente e costantemente, permettendo all'elettricità di raggiungere 82 comunità rurali e alimentando 24 progetti che forniscono servizi di base come la fornitura di acqua e le strutture di distribuzione, gli ospedali e i centri sanitari.

Il governatore di Al-Mahra, Mohammed Ali Yasser, che ha ricevuto la nave da rifornimento assieme al direttore del SDRPY di Al-Mahra, l'ing. Abdullah Basulaiman, al manager della Al-Mahra Oil Company, Muhsen Ali e altri, ha confermato quanto questo sussidio sia importante per poter aiutare gli ospedali e altre strutture di servizi essenziali a funzionare. Ha inoltre annunciato che il SDRPY avvierà presto progetti per la costruzione di una centrale elettrica da 40 megawatt e di una strada attraverso il King Salman Medical e l'Educational City, per integrare il suo sostegno ai servizi e allo sviluppo nei settori dell'energia, dell'istruzione, della salute, dell'acqua, dell'agricoltura, della pesca e dei trasporti.

Il sussidio ha avuto un impatto significativo sulla stabilizzazione della corrente elettrica e ha migliorato l'accesso all'acqua in tutte le aree del governatorato di Al-Mahra, oltre ad aver alleviato l'onere finanziario per le autorità locali nell'acquisto di diesel. Prima del sussidio, le continue interruzioni di corrente facevano parte della vita di tutti i giorni e la maggior parte della popolazione della provincia poteva lavorare solo poche ore al giorno. Oggi a Al-Mahra, sia i residenti da lungo termine che gli sfollati dispongono facilmente di elettricità.

"Gli sforzi del SDRPY sono manifestazioni concrete della serietà del Regno dell'Arabia Saudita nell'aiutare lo Yemen e nel costruire un futuro migliore per i suoi cittadini," ha affermato l'ing. Basulaiman. "Stiamo lavorando per fornire ai cittadini yemeniti tutto ciò di cui hanno bisogno ad Al-Mahra e in tutti i governatorati dello Yemen", ha spiegato; ha poi aggiunto che il sussidio era destinato a garantire "la durabilità dei servizi elettrici, la stabilità della corrente elettrica, il miglioramento dell'economia e del tenore di vita e ad aumentare le opportunità di lavoro."

Il SDRPY organizza la distribuzione del sussidio di derivati del petrolio nel governatorato di Al-Mahra attraverso un comitato di ricevimento e distribuzione, in collaborazione con la Al-Mahra Oil Company, la General Electricity Corporation, le autorità governative e le organizzazioni cittadine.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1200599/SDRPY_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1200600/SDRPY_2.jpg

