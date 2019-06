Il Valeda Light Delivery System riceve il premio 2019 Medical Design Excellence

LumiThera, Inc. è un'azienda leader nell'uso della fotobiomodulazione per la cura di disturbi e patologie dell'occhio acute e croniche. La degenerazione maculare correlata all'età (AMD) è una delle cause principali di cecità negli adulti maggiori di 65 anni. Product Creation Studio ha lavorato con LumiThera dall'ideazione del prodotto fino al trasferimento alla produzione per poter progettare e ingegnerizzare un dispositivo medicale che possa curare in modo accurato, sicuro ed efficace pazienti affetti da degenerazione maculare secca correlata all'età. Il Valeda Light Delivery System che ne è derivato è al momento l'unico trattamento approvato che usa la fotobiomodulazione per la degenerazione maculare secca correlata all'età nell'Unione Europea.

I MDEA sono competizioni per il design di alto livello per il settore della tecnologia medica impegnati nel riconoscimento di successi significativi nel design e nell'ingegnerizzazione di prodotti medici che migliorino la qualità della distribuzione e dell'accessibilità del sistema sanitario. Il programma dei premi celebra i successi ottenuti dai fabbricanti di dispositivi medicali, dai loro fornitori, e dalle molto persone che sono dietro le quinte, ingegneri, scienziati, designer, e medici che hanno la responsabilità della creazione di prodotti all'avanguardia che salvano vite; migliorano la cura dei pazienti; e trasformano il settore tecnico medico, un'innovazione alla volta.

"Questo premio riconosce gli sforzi dei team di LumiThera e di Product Creation che hanno lavorato in modo diligente per offrire un trattamento che cambia la vita a coloro che sono affetti da degenerazione maculare secca correlata all'età," ha dichiarato Clark Tedford, PhD, Amministratore Delegato e Presidente. "Siamo lieti di introdurre il Valeda Light Delivery System nel mercato oftalmico e di offrire ai pazienti affetti da degenerazione maculare secca correlata all'età una cura per questa malattia invalidante."

"La collaborazione di Product Creation Studio con LumiThera rappresenta esattamente ciò di cui si occupa la nostra organizzazione: mettere a disposizione degli innovatore il design e i servizi di sviluppo corretti, al momento giusto, per poter distribuire prodotti d'impatto," ha dichiarato Scott Thielman, Responsabile della Tecnologia presso Product Creation Studio. "Il Valeda Light Delivery System è un prodotto d'avanguardia che costituisce una differenza significativa per i pazienti e per le loro famiglie. È stato un onore poter sostenere il team di LumiThera con servizi completi di progettazione e design dalle fasi iniziali nella Società fino alla produzione."

La Commissione di Giurati di 2019 MDEA ha selezionato 44 finalisti da nove categorie di prodotti medicali tecnologici. I prodotti sono stati giudicati tenendo conto di design e innovazione ingegneristica; funzione e innovazione per l'utente; benefici per i pazienti; benefici per le aziende; e benefici in generale per il sistema sanitario. A differenza di altri concorsi per il design che risultano essere dei concorsi limitati semplicemente allo styling, la giuria MDEA è composta in modo equilibrato medici di base, personale infermieristico e tecnici insieme a designer industriali, ingegneri, produttori ed esperti di fattori umani.

Informazioni su LumiThera

LumiThera, Inc.LumiThera è una società per dispositivi medici commerciali impegnata nella cura di persone con problemi agli occhi e patologie che comprendono la degenerazione maculare secca correlata all'età, una delle cause di cecità negli adulti maggiori di 65 anni. La Società è un'azienda leader nell'uso della Fotobiomodulazione per la cura di disturbi e malattie oculari gravi e croniche. La Società sta sviluppando Valeda Light Delivery System da ufficio per poter essere utilizzato come trattamento medico dagli specialisti di cure oculari.

Il Valeda Light Delivery System ha ricevuto l'autorizzazione per usare il marchio CE da un Organismo Notificato UE come richiesto per poterlo utilizzare commercialmente solo nell'Unione Europea. L'uso di Valeda non è stato approvato dalla Food & Drug Administration (FDA - Amministrazione per Alimenti e Medicinali) negli Stati Uniti.

Informazioni su Product Creation Studio

Product Creation Studio consente alle organizzazioni di superare le barriere che ostacolano lo sviluppo di nuovi prodotti. Grazie all'approccio centrato sul design e all'esperienza acquisita nello sviluppo di prodotti industriali, medicali e per il segmento consumer, il nostro team multidisciplinare è una forza che offre tutte le competenze necessarie per trasformare in realtà la visione di un prodotto. Il nostro sistema di qualità certificato ISO 13485:2016, PCS+, garantisce che standard qualitativi per lo sviluppo siano applicati a ogni singolo progetto. Dai finanziamenti iniziali fino allo sviluppo dell'ultimo stadio, diamo una carica eccezionale agli sforzi per lo sviluppo, riduciamo il tempo necessario per entrare nei mercati, e creiamo esperienze utente eccezionali per garantire un maggiore successo di mercato. Contattateci per trasformare in realtà la vostra visione dei prodotti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/901294/LumiThera_Inc_Valeda.jpg

Related Links

http://www.lumithera.com



SOURCE LumiThera Inc.