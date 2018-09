Il WTMC 2018 esplora l'internazionalizzazione e trasformazione dell'industria tessile

SHAOXING, Cina, 13 settembre 2018 /PRNewswire/ -- La prima World Textile Merchandising Conference 2018 (WTMC 2018) si terrà nel distretto di Keqiao della città di Shaoxing nella provincia orientale cinese del Zhejiang il 20-21 settembre, per esplorare nuovi modelli di internazionalizzazione e trasformazione dell'industria tessile.

Ci si attende che aziende rinomate, istituzioni prestigiose della moda, associazioni del settore, istituti di design di oltre 20 paesi partecipino al WTMC 2018 per discutere dello status quo e del futuro dell'industria tessile mondiale e promuovano la cooperazione nella catena industriale tessile sotto la Belt and Road Initiative (Nuova via della seta).

L'industria tessile cinese deve rafforzare la cooperazione internazionale, promuovere attivamente il flusso transfrontaliero di risorse come prodotti, capacità produttiva, tecnologia, capitali e talenti, potenziare l'innovazione dei prodotti, e avanzare nell'intelligenza industriale e trasformazione dei servizi nel processo di trasformazione e riqualificazione industriale, secondo Sun Ruizhe, presidente del China National Textile And Apparel Council (CNTAC), alla conferenza stampa del WTMC 2018.

In anni recenti, i mercati sulle rotte della Nuova via della seta sono gradualmente diventati un nuovo motore per lo sviluppo del commercio estero del distretto di Keqiao della città di Shaoxing. In quanto importante base industriale tessile in Cina, il distretto di Keqiao ha una catena industriale tessile completa che comprende materie prime, macchinari tessili, tessuti, biancheria per la casa e abbigliamento, così come un grande centro di distribuzione tessile, la China Textile City.

Secondo le statistiche, ci sono quasi 500 imprese a Keqiao che hanno fatto investimenti in 65 paesi e regioni.