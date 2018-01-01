ILIFE отмечает AliExpress Brands Shopping Week скидками на роботы-пылесосы до 50%

Представленная в прошлом месяце модель A7 станет настоящей «звездой» Brands Shopping Week. Пылесос, оснащённый замечательной системой CyclonePower, способен осуществлять высокоэффективную уборку и решать самые сложные задачи домашнего клининга. Модель А7 с управлением через многофункциональное приложение, посредством ПДУ или клавиши на корпусе удовлетворяет потребности всех членов семьи. Разработанный, чтобы стать частью вашей семьи, этот робот-пылесос предугадывает ваши мысли и заботиться о том, что важно для вас. Все желающие приобрести высокопроизводительное и простое в эксплуатации устройство смогут воспользоваться скидкой в размере 140 долл. США (полная стоимость со скидкой - 259,99 долл. США).

В акции участвует и V8s – устройство «2-в-1» с функцией интеллектуального планирования. Оснащенная плавающей всасывающей форсункой и водяным баком i-Dropping модель способна с лёгкостью переключаться между режимами сухой и влажной уборки. Система смарт-планирования обеспечивает точное зонирование пространства и планирование маршрута для систематической уборки. Если у вас просторный дом с большим количеством комнат, вы обязательно оцените скидку 43% на модель А8 (полная стоимость с учётом скидки - 280,61 долл. США) с использованием технологий искусственного интеллекта, навигационным алгоритмом CV-SLAM и клининг-системой CyclonePower нового поколения, позволяющей составлять карту пространства в режиме реального времени и задавать маршрут уборки с минимальными пропусками.

Подробные сведения об ограниченном предложении:

Продукт Рекомендуемая розничная цена Цена со скидкой Скидка A7 399,98 долл. США 259,99 долл. США 35% V7s Plus 333,31 долл. США 169,99 долл. США 49% V8s 430,75 долл. США 228,30 долл. США 47% V5s Pro 257,13 долл. США 151,71 долл. США 41% A4s 257,13 долл. США 159,42 долл. США 38% A8 492,29 долл. США 280,61 долл. США 43% V3s Pro 199,99 долл. США 119,99 долл. США 40% A6 399,99 долл. США 188,00 долл. США 53%

Чтобы приобрести продукты ILIFE по сниженным ценам на AliExpress Brands Shopping Week, перейдите по ссылке: https://sale.aliexpress.com/__pc/brands_ilife_august.htm

О компании ILIFE

Основанная в 2007 году компания ILIFE со штаб-квартирой в китайском Шэньчжэне является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на разработке технологий роботизированного клининга. Международная сеть продаж компании охватывает свыше 30 стран и регионов мира. ILIFE предлагает потребителям технологически передовые, высококачественные и доступные по цене роботы-пылесосы.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.iliferobot.com .

Контактная информация для представителей СМИ: media@iliferobot.com .

Facebook: https://www.facebook.com/iliferobotics



Twitter: https://www.twitter.com/iliferobotics



YouTube: https://www.youtube.com/iliferobot

Контактная информация:



Дример Фань (Dreamer Fan)



+86-159-2649-9053