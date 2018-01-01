ILIFE отмечает AliExpress Brands Shopping Week скидками на роботы-пылесосы до 50%

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ILIFE

00:02 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 27 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- Всемирно известный бренд роботов-пылесосов ILIFE предоставит потрясающие скидки на свои фирменные линейки в ходе AliExpress Brands Shopping Week. В акции со скидками до 50% будут участвовать суперсовременные роботизированные устройства для уборки, включая недавно представленную модель «A7», робот «A8» с технологией навигации 360° PanoView и устройство «2-в-1» «V8s» с функцией интеллектуального планирования. Продукцию по сниженной цене можно будет приобрести в официальном фирменном магазине ILIFE и испанском магазине на AliExpress.com в период с 27 по 31 августа (ТСВ).

ILIFE Celebrates AliExpress Brands Shopping Week with up to 50% Savings on Its Robot Vacuums
ILIFE Celebrates AliExpress Brands Shopping Week with up to 50% Savings on Its Robot Vacuums

Представленная в прошлом месяце модель A7 станет настоящей «звездой» Brands Shopping Week. Пылесос, оснащённый замечательной системой CyclonePower, способен осуществлять высокоэффективную уборку и решать самые сложные задачи домашнего клининга. Модель А7 с управлением через многофункциональное приложение, посредством ПДУ или клавиши на корпусе удовлетворяет потребности всех членов семьи. Разработанный, чтобы стать частью вашей семьи, этот робот-пылесос предугадывает ваши мысли и заботиться о том, что важно для вас. Все желающие приобрести высокопроизводительное и простое в эксплуатации устройство смогут воспользоваться скидкой в размере 140 долл. США (полная стоимость со скидкой - 259,99 долл. США).

В акции участвует и V8s – устройство «2-в-1» с функцией интеллектуального планирования. Оснащенная плавающей всасывающей форсункой и водяным баком i-Dropping модель способна с лёгкостью переключаться между режимами сухой и влажной уборки.  Система смарт-планирования обеспечивает точное зонирование пространства и планирование маршрута для систематической уборки. Если у вас просторный дом с большим количеством комнат, вы обязательно оцените скидку 43% на модель А8 (полная стоимость с учётом скидки - 280,61 долл. США) с использованием технологий искусственного интеллекта, навигационным алгоритмом CV-SLAM и клининг-системой CyclonePower нового поколения, позволяющей составлять карту пространства в режиме реального времени и задавать маршрут уборки с минимальными пропусками.

Подробные сведения об ограниченном предложении:

Продукт

Рекомендуемая розничная цена

Цена со скидкой

Скидка

A7

399,98 долл. США

259,99 долл. США

35%

V7s Plus

333,31 долл. США

169,99 долл. США

49%

V8s

430,75 долл. США

228,30 долл. США

47%

V5s Pro

257,13 долл. США

151,71 долл. США

41%

A4s

257,13 долл. США

159,42 долл. США

38%

A8

492,29 долл. США

280,61 долл. США

43%

V3s Pro

199,99 долл. США

119,99 долл. США

40%

A6

399,99 долл. США

188,00 долл. США

53%

Чтобы приобрести продукты ILIFE по сниженным ценам на AliExpress Brands Shopping Week, перейдите по ссылке: https://sale.aliexpress.com/__pc/brands_ilife_august.htm

О компании ILIFE 

Основанная в 2007 году компания ILIFE со штаб-квартирой в китайском Шэньчжэне является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на разработке технологий роботизированного клининга. Международная сеть продаж компании охватывает свыше 30 стран и регионов мира. ILIFE предлагает потребителям технологически передовые, высококачественные и доступные по цене роботы-пылесосы.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.iliferobot.com.

Контактная информация для представителей СМИ: media@iliferobot.com.

Facebook: https://www.facebook.com/iliferobotics 

Twitter: https://www.twitter.com/iliferobotics  

YouTube: https://www.youtube.com/iliferobot 

Контактная информация: 

Дример Фань (Dreamer Fan)

+86-159-2649-9053

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/733371/ILIFE_Robot_Vacuums.jpg

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ILIFE отмечает AliExpress Brands Shopping Week скидками на роботы-пылесосы до 50%

News provided by

ILIFE

00:02 ET