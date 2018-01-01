ILIFE отмечает AliExpress Brands Shopping Week скидками на роботы-пылесосы до 50%
00:02 ET
ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 27 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- Всемирно известный бренд роботов-пылесосов ILIFE предоставит потрясающие скидки на свои фирменные линейки в ходе AliExpress Brands Shopping Week. В акции со скидками до 50% будут участвовать суперсовременные роботизированные устройства для уборки, включая недавно представленную модель «A7», робот «A8» с технологией навигации 360° PanoView и устройство «2-в-1» «V8s» с функцией интеллектуального планирования. Продукцию по сниженной цене можно будет приобрести в официальном фирменном магазине ILIFE и испанском магазине на AliExpress.com в период с 27 по 31 августа (ТСВ).
Представленная в прошлом месяце модель A7 станет настоящей «звездой» Brands Shopping Week. Пылесос, оснащённый замечательной системой CyclonePower, способен осуществлять высокоэффективную уборку и решать самые сложные задачи домашнего клининга. Модель А7 с управлением через многофункциональное приложение, посредством ПДУ или клавиши на корпусе удовлетворяет потребности всех членов семьи. Разработанный, чтобы стать частью вашей семьи, этот робот-пылесос предугадывает ваши мысли и заботиться о том, что важно для вас. Все желающие приобрести высокопроизводительное и простое в эксплуатации устройство смогут воспользоваться скидкой в размере 140 долл. США (полная стоимость со скидкой - 259,99 долл. США).
В акции участвует и V8s – устройство «2-в-1» с функцией интеллектуального планирования. Оснащенная плавающей всасывающей форсункой и водяным баком i-Dropping модель способна с лёгкостью переключаться между режимами сухой и влажной уборки. Система смарт-планирования обеспечивает точное зонирование пространства и планирование маршрута для систематической уборки. Если у вас просторный дом с большим количеством комнат, вы обязательно оцените скидку 43% на модель А8 (полная стоимость с учётом скидки - 280,61 долл. США) с использованием технологий искусственного интеллекта, навигационным алгоритмом CV-SLAM и клининг-системой CyclonePower нового поколения, позволяющей составлять карту пространства в режиме реального времени и задавать маршрут уборки с минимальными пропусками.
Подробные сведения об ограниченном предложении:
|
Продукт
|
Рекомендуемая розничная цена
|
Цена со скидкой
|
Скидка
|
A7
|
399,98 долл. США
|
259,99 долл. США
|
35%
|
V7s Plus
|
333,31 долл. США
|
169,99 долл. США
|
49%
|
V8s
|
430,75 долл. США
|
228,30 долл. США
|
47%
|
V5s Pro
|
257,13 долл. США
|
151,71 долл. США
|
41%
|
A4s
|
257,13 долл. США
|
159,42 долл. США
|
38%
|
A8
|
492,29 долл. США
|
280,61 долл. США
|
43%
|
V3s Pro
|
199,99 долл. США
|
119,99 долл. США
|
40%
|
A6
|
399,99 долл. США
|
188,00 долл. США
|
53%
Чтобы приобрести продукты ILIFE по сниженным ценам на AliExpress Brands Shopping Week, перейдите по ссылке: https://sale.aliexpress.com/__pc/brands_ilife_august.htm
О компании ILIFE
Основанная в 2007 году компания ILIFE со штаб-квартирой в китайском Шэньчжэне является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на разработке технологий роботизированного клининга. Международная сеть продаж компании охватывает свыше 30 стран и регионов мира. ILIFE предлагает потребителям технологически передовые, высококачественные и доступные по цене роботы-пылесосы.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.iliferobot.com.
Контактная информация для представителей СМИ: media@iliferobot.com.
Facebook: https://www.facebook.com/iliferobotics
Twitter: https://www.twitter.com/iliferobotics
YouTube: https://www.youtube.com/iliferobot
Контактная информация:
Дример Фань (Dreamer Fan)
+86-159-2649-9053
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/733371/ILIFE_Robot_Vacuums.jpg
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