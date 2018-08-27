ILIFE представляет клининговые смарт-устройства на выставке IFA 2018

Демонстрируя лучшие в своём классе эксплуатационные характеристики, новые модели ILIFE-- роботы для глубокой чистки ковровых покрытий и интегрированные решения для сухой и влажной уборки, - стали центром внимания всех участников и гостей мероприятия. Эти модели также символизируют очередной шаг ILIFE к тому, чтобы сделать умные и автоматизированные клининговые устройства доступнее для большего числа домохозяйств.

«FA представляет собой отличную платформу для демонстрации достижений ILIFE потребителям по всему земному шару, - отметил вице-президент по НИОКР компании ILIFE Innovation Ltd. Чэнь Гуаньлян (Chen Guanliang). - Наша долгосрочная стратегия и уверенность в перспективах отрасли роботов-пылесосов побуждают нас вкладывать значительные усилия и средства в проектно-конструкторские разработки и научные исследования, гарантирующие потребителям дополнительное удобство и комфорт, ассоциируемые со сверхсовременными технологиями».

На текущей сессии IFA представлены следующие модели ILIFE:

A7 -- сверхвысокопроизводительный робот с несколькими режимами уборки: система очистки CyclonePower, тройные боковые щётки, плавающий валик и высокая мощность всасывания позволяют A7 выполнять высокоэффективную уборку и справляться с самыми сложными задачами поддержания чистоты в доме. Модель А7 с управлением через многофункциональное приложение, посредством ПДУ или клавиши на корпусе способна стать отличным помощником для каждого члена вашей семьи.

система очистки CyclonePower, тройные боковые щётки, плавающий валик и высокая мощность всасывания позволяют A7 выполнять высокоэффективную уборку и справляться с самыми сложными задачами поддержания чистоты в доме. Модель А7 с управлением через многофункциональное приложение, посредством ПДУ или клавиши на корпусе способна стать отличным помощником для каждого члена вашей семьи. A8 -- робот с системой панорамной навигации и способностью «видеть» : A8 «видит» стены, мебель и даже расположенных поблизости домашних животных, а также способен самостоятельно определять траекторию своего движения для методичной и тщательной уборки без столкновений с препятствиями на пути.

: A8 «видит» стены, мебель и даже расположенных поблизости домашних животных, а также способен самостоятельно определять траекторию своего движения для методичной и тщательной уборки без столкновений с препятствиями на пути. V8s -- интегрированное устройство с режимами влажной и сухой уборки: V8s оснащается передовой системой i-Dropping и способен с лёгкостью переключаться между режимами сухой и влажной уборки, без труда удаляя следы лап, разлитое молоко и трудно выводимые пятна.

V8s оснащается передовой системой i-Dropping и способен с лёгкостью переключаться между режимами сухой и влажной уборки, без труда удаляя следы лап, разлитое молоко и трудно выводимые пятна. Модели нового поколения - роботы с управлением через специальное приложение, функцией смарт-планирования и навигационной системой: оснащённые HD-камерой и сложным графическим алгоритмом СV-SLAM, эти футуристические модели появятся на рынке в следующем году и откроют новую эпоху в технологиях умной уборки.

Обладая мощным разработческим и производственным потенциалом, а также отлично понимая потребности потребителей, компания ILIFE, начиная с 2015 года, демонстрирует ежегодный рост объёмов продаж на уровне 100%. Производитель планирует и дальше расширять своё глобальное присутствия, открывая доступ к своим передовым и недорогим устройствам большему числу потребителей по всему миру.

Открывающаяся сегодня выставка IFA 2018 будет проходить до 5 сентября. Чтобы узнать больше о коллекции роботов-пылесосов и решениях для смарт-уборки от ILIFE, посетите стенд компании под номером 111 в зале 7.1C (IFA Home Appliances).

О компании ILIFE

Основанная в 2007 году компания ILIFE Innovation Ltd со штаб-квартирой в китайском Шэньчжэне является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на разработке технологий роботизированного клининга. Международная сеть продаж компании охватывает свыше 30 стран и регионов мира. ILIFE предлагает потребителям технологически передовые, высококачественные и рентабельные автоматизированные продукты.

Название бренда «ILIFE» - это комбинация заглавной буквы «I» и слова «LIFE», что символизирует стремление компании к созданию лучших, более комфортных условий для жизни людей. На протяжении вот уже двух десятилетий роботы-пылесосы помогают миллионам людей по всему миру поддерживать свое жилое пространство в чистоте. Являясь ведущим мировым производителем подобных устройств, ILIFE прилагает все усилия для создания и продвижения экосистемы «умный дом», позволяющей семьям и одиноким людям пользоваться комфортом и преимуществами технологий искусственного интеллекта.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: www.iliferobot.com .



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