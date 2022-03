Illumina dévoile un test révolutionnaire de profilage génomique complet pour le cancer en Europe

Ce nouveau kit de diagnostic in vitro (DIV) par profilage génomique complet (CGP) couvre un large éventail de mutations et de biomarqueurs actuels et émergents associés aux directives de la Société européenne d'oncologie médicale, aux étiquettes des médicaments et aux essais cliniques, ce qui permet de maximiser les chances de trouver des informations exploitables à partir de la biopsie de chaque patient. Les tests conventionnels, tels que les tests de biomarqueurs uniques et les panels de points chauds ciblés, sont limités quant au nombre de cibles qu'ils analysent, ce qui augmente les risques de manquer des informations essentielles.

« Ce kit de diagnostic révolutionnaire et précis fournit des informations que les cliniciens peuvent utiliser pour faire correspondre les thérapies disponibles à leurs patients selon les directives cliniques ou les essais cliniques, en fonction du profil de leur tumeur », déclare Kevin Keegan, directeur général du département d'oncologie chez Illumina. « Chez Illumina, nous sommes fiers de mettre sur le marché des innovations comme celle-ci, et d'être à l'avant-garde des efforts visant à libérer de la puissance du génome au profit de l'homme. »

TSO Comprehensive (EU) évalue les biomarqueurs dans 517 gènes pertinents pour le cancer dans près de 30 types de tumeurs solides en évaluant à la fois l'ADN et l'ARN, et les signatures génomiques complexes, telles que l'instabilité des microsatellites (IMS) et la charge mutationnelle tumorale (CMT). Cette évaluation complète élimine la nécessité d'effectuer des tests génétiques distincts et séquentiels à partir de plusieurs procédures de biopsie. Le délai d'exécution rapide de quatre à cinq jours requis pour la production de rapports allant de l'échantillon à la phase clinique, contre plusieurs semaines dans certains cas, permet aux cliniciens de prendre des décisions concernant la médecine personnalisée pour leurs patients atteints de cancer ou leur recrutement dans le cadre d'essais cliniques.

« Le problème le plus pressant auquel nous sommes confrontés dans le profilage des biomarqueurs à partir d'échantillons de tumeurs est la capacité à suivre le rythme des nouveaux biomarqueurs liés aux nouvelles thérapies et aux essais cliniques », explique Rhian White, consultante en sciences cliniques à All Wales Medical Genomics Services, à Cardiff, au Royaume-Uni. « Nous avons besoin d'une plateforme de test qui puisse évaluer tous ces biomarqueurs, tout en préservant un échantillon de biopsie limité. Le profilage génomique complet s'est avéré être cette plateforme. »

TSO Comprehensive (EU) est le premier kit de DIV marqué CE (Conformité Européenne) pour le PGC basé sur le contenu de l'ADN et de l'ARN et ayant satisfait à d'importantes normes européennes de qualité et d'efficacité. Le marquage CE est une condition préalable au remboursement des tests de diagnostic par les autorités sanitaires et, dans certains pays européens, il est exigé avant l'utilisation d'une nouvelle méthode de test par les laboratoires. En tant que DIV validé, marqué CE, et solution en kit, l'introduction de TSO Comprehensive (EU) fournit un processus simplifié pour une utilisation en interne par tout laboratoire de pathologie, de sorte que les tests peuvent être proposés plus près des soins aux patients.

« Les cliniciens font de plus en plus correspondre la génétique du cancer d'un patient avec son traitement », explique Phil Febbo, médecin, directeur médical chez Illumina. « Lorsqu'un centre médical internalise le profilage génomique complet du cancer, l'équipe multidisciplinaire comprend un pathologiste moléculaire qui a davantage de contrôle sur l'échantillon de biopsie et les données générées, et peut augmenter le nombre de cas éclairés qu'il est en mesure de présenter. Les données suggèrent que lorsqu'une telle situation se produit, davantage de patients ont accès au PGC et à la médecine de précision plus tôt dans le parcours de leur maladie. »

Illumina dispose d'un portefeuille croissant de demandes de diagnostics complémentaires (DC) en cours de développement, grâce à des partenariats conclus avec des sociétés pharmaceutiques, qui seront ajoutées à TSO Comprehensive (EU) au fil du temps après l'approbation réglementaire. Ces solutions de diagnostic complémentaire contribueront au développement de thérapies et immunothérapies ciblées révolutionnaires qui amélioreront la vie des patients atteints de cancer. Tout en continuant à développer son vaste portefeuille de partenariats en oncologie avec des leaders de l'industrie, Illumina entend faire progresser le diagnostic du cancer et la médecine de précision.

À propos de TSO Comprehensive

TruSight™ Oncology Comprehensive est un test de diagnostic in vitro qui utilise le séquençage ciblé de nouvelle génération pour détecter des variants dans 517 gènes à partir d'acides nucléiques extraits d'échantillons de tissus tumoraux fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE) prélevés chez des patients atteints de néoplasmes malins solides à l'aide de l'instrument Illumina® NextSeq™ 550Dx. Le test peut être utilisé pour détecter les variants mononucléotidiques, les variants multinucléotidiques, les insertions, les délétions et les amplifications de gènes à partir de l'ADN, ainsi que les fusions de gènes et les variants d'épissage à partir de l'ARN. Le test indique également le score CMT (charge mutationnelle tumorale) et le statut IMS (instabilité microsatellitaire).

Le test est destiné à fournir des informations sur le profilage des tumeurs à l'usage des professionnels de santé qualifiés, conformément aux directives professionnelles, et ne constitue pas un élément concluant ou prescriptif de l'utilisation d'un produit thérapeutique spécifique. Pour en savoir plus sur TruSight Oncology comprehensive, cliquez ici : www.illumina.com/tsocomprehensive?scid=2022-270PR5798

Utilisation des énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs qui impliquent des risques et des incertitudes. Parmi les facteurs importants auxquels notre entreprise est soumise et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés par les énoncés prospectifs, nous pouvons citer : (i) les problèmes inhérents au développement, à la fabrication et au lancement de nouveaux produits et services, y compris l'expansion ou la modification des opérations de fabrication et la dépendance à l'égard de fournisseurs tiers pour les composants essentiels ; (ii) notre capacité à obtenir l'approbation des tiers payeurs pour rembourser les patients de nos produits ; (iii) les évolutions législatives, réglementaires et économiques, ainsi que d'autres facteurs décrits dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris nos documents les plus récents sur les formulaires 10-K et 10-Q, ou dans les informations divulguées lors de conférences téléphoniques publiques, dont la date et l'heure sont communiquées à l'avance. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs et n'avons pas l'intention de le faire, ni de revoir ou de confirmer les attentes des analystes, ni de fournir des rapports intermédiaires ou des mises à jour sur la progression du trimestre en cours.

À propos d'Illumina

Illumina améliore la santé humaine en libérant la puissance du génome. Notre accent mis sur l'innovation nous a établis comme un leader mondial dans le séquençage de l'ADN et les technologies basées sur des réseaux, au service de clients dans les marchés de la recherche, clinique et appliquée. Nos produits sont utilisés pour des applications dans les sciences de la vie, l'oncologie, la santé reproductive, l'agriculture et d'autres segments émergents. Pour en savoir plus, visitez le site www.illumina.com et suivez-nous sur Twitter , Facebook , LinkedIn , Instagram , et YouTube .

Investisseurs :

Salli Schwartz

858.291.6421

[email protected]

Médias :

Adi Raval

États-Unis : 202.629.8172

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1765850/Illumina__Inc_genomic_profiling.jpg

SOURCE Illumina, Inc.