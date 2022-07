Illumina figure parmi les premières entreprises au monde à recevoir l'approbation de ses objectifs zéro émission nette sur des critères scientifiques

« Illumina est fière de se joindre à la SBTi en tant que première entreprise de génomique au monde dont l'objectif zéro émission nette est validé scientifiquement », a déclaré John Frank, directeur des affaires publiques d'Illumina. Cette approche nous aidera à démontrer que nos objectifs climatiques zéro émission nette à long terme sont crédibles, ambitieux et responsables. »

Objectifs d'Illumina approuvés par la SBTi

Objectif zéro émission nette

Engagement à atteindre zéro émission nette de GES pour l'ensemble des activités directes d'Illumina (type 1 et 2) et de notre chaîne de valeur (type 3) d'ici 2050 par rapport aux niveaux de référence de 2019

Objectifs à court terme fondés sur les niveaux de référence de 2019

Réduire les émissions absolues de GES des activités directes de 46 % d'ici 2030



Réduire les émissions absolues de GES des activités indirectes de 46 % d'ici 2030 en mettant l'accent sur les éléments de la chaîne de valeur associés aux matériaux achetés, au transport, aux investissements, aux voyages d'affaires et aux déplacements des employés



Augmenter l'approvisionnement annuel en électricité renouvelable de 0,6 % en 2019 à 100 % d'ici 2030

Objectifs à long terme fondés sur les niveaux de référence de 2019

Réduire les émissions absolues de GES des activités directes de 90 % d'ici 2050



Réduire les émissions absolues de GES des opérations indirectes associées aux biens et services achetés, aux biens d'équipement, au transport et à la distribution en amont, aux voyages d'affaires, aux déplacements des employés et aux investissements de 90 % d'ici 2050

En octobre 2021, la SBTi a lancé la première norme Corporate Net-Zero Standard (Zéro Émission Nette pour les entreprises) au monde. En janvier 2022, elle a ouvert cette certification à toutes les entreprises, et Illumina a été parmi les premières à demander la vérification de son objectif zéro émission nette. Désormais, Illumina fait partie du premier groupe d'entreprises au monde à recevoir la validation de ses objectifs sur des critères scientifiques.

« La norme Net-Zero Corporate Standard de la SBTi permet de créer un alignement et d'inciter à l'action », a expliqué M. Frank. « Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous nous sommes engagés au niveau le plus ambitieux de l'action climatique et nous exhortons les autres à faire de même. »

« En tant qu'organisation à vocation scientifique, nous devons nous assurer que nos objectifs de réduction sont alignés et vérifiés sur une approche scientifique », a indiqué Sharon Vidal, directrice de la responsabilité sociale d'entreprise chez Illumina. « La validation de nos objectifs zéro émission nette par la SBTi est essentielle à l'intégration de la gestion de l'environnement dans le tissu de nos opérations. »

Les progrès d'Illumina en matière de neutralité carbone et de durabilité seront présentés dans le rapport annuel sur la responsabilité sociale de l'entreprise Corporate Social Responsibility Report .

Le Plan d'action pour le climat d'Illumina comprend un engagement philanthropique de 20 millions de dollars pour soutenir les initiatives consacrées à l'innovation durable et à la justice environnementale, ainsi que les objectifs visant à réduire l'intensité de la consommation d'eau et les déchets dans les sites d'enfouissement dans les opérations directes. Cliquez ici pour en savoir plus sur l'approche d'Illumina en matière de durabilité environnementale .

