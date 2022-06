Illumina invierte en un fondo de riesgo de 30 millones de libras esterlinas

"Time Boost Capital Fund impulsará aún más nuestras empresas de nueva creación de Illumina Accelerator Cambridge y avanzará en nuestra misión de mejorar la salud humana desbloqueando el poder del genoma", destacó Amanda Cashin, PhD, cofundadora y directora global de Illumina for Startups. "Cambridge es un centro mundial líder para la innovación y el espíritu empresarial en ciencias de la vida, y este fondo de riesgo dedicado atraerá a los empresarios más excepcionales de todo el mundo".

Los 30 millones de libras esterlinas de Time Boost Capital en forma de compromisos de capital de inversores estadounidenses y europeos seleccionados incluyen un compromiso de 10 millones de libras esterlinas de LifeArc, una organización benéfica de investigación médica independiente líder en Reino Unido, y la inversión de Illumina Ventures, un fondo independiente que invierte en genómica y salud de precisión. Time Boost Capital proporcionará financiación equivalente libra por libra a todos los graduados de Illumina Accelerator Cambridge que obtengan entre 500.000 libras y 4 millones de libras en capital nuevo de inversores calificados dentro de los 18 meses posteriores a la aceptación. El fondo está asesorado por Time Partners, un asesor de inversiones de mercados privados centrado en soluciones de inversión a largo plazo.

"Estamos orgullosos de asociarnos con Illumina, un líder mundial en tecnologías de secuenciación de próxima generación", explicó Mark Florman, consejero delegado de Time Partners Limited. "Illumina está asumiendo un compromiso significativo para respaldar un nuevo crecimiento en el campo a través de Illumina Accelerator. Como asesor de inversiones de Time Boost Capital, tenemos la oportunidad única de respaldar algunos de los nuevos negocios de genómica más prometedores del mundo".

Durante dos ciclos de financiación de 6 meses de duración cada año, Illumina Accelerator proporciona a empresas emergentes seleccionadas acceso de cara a la inversión inicial, reactivos y sistemas de secuenciación de Illumina, orientación comercial, experiencia en genómica y espacio de laboratorio completamente operativo adyacente a los campus de Illumina en Cambridge y el Área de la Bahía de San Francisco.

"El historial de Illumina Accelerator en la creación de nuevas empresas innovadoras en genómica no tiene paralelo", afirmó Alex Aravanis, MD, PhD, director de tecnología de Illumina. "La asociación con Time Partners para proporcionar fondos equivalentes a nuestros graduados de Illumina Accelerator Cambridge impulsará aún más los descubrimientos genómicos innovadores que beneficiarán a personas de todo el mundo".

Los ex alumnos de Illumina Accelerator Cambridge incluyen a Alchemab Therapeutics Ltd., una compañía terapéutica pionera en la próxima generación de medicamentos de anticuerpos, que recaudó con éxito 60 millones de libras en forma de fondos de la serie A después de graduarse. Otro ex alumno es el recién graduado Broken String Biosciences Ltd., una empresa de herramientas de secuenciación centrada en evaluar la estabilidad del genoma, que obtuvo 3 millones de libras esterlinas en financiación inicial.

Illumina Accelerator está aceptando solicitudes para el próximo ciclo de financiación global, que vence el 1 de octubre de 2022. A través de un único proceso de solicitud global, Illumina Accelerator seleccionará hasta cinco empresas en cada ubicación. Para obtener más información y solicitar, visite illumina.com/science/accelerator.html.

Acerca de Illumina for Startups

Illumina for Startups se centra únicamente en la creación de un ecosistema de innovación para la industria de la genómica al asociarse con inversores de capital de riesgo y empresarios líderes para crear, lanzar y hacer crecer nuevas empresas de genómica. Las iniciativas de Illumina for Startups incluyen Illumina Accelerator, fundada en el año 2014, y Sequoia Capital China Intelligent Healthcare Genomics Incubator, impulsada por Illumina, fundada en 2021. Illumina Accelerator es un motor de creación de empresas ubicado en los sitios de investigación y desarrollo de Illumina en el Área de la Bahía de San Francisco y Cambridge, Inglaterra. Desde sus inicios, Illumina Accelerator ha invertido en 68 nuevas empresas de genómica en todo el mundo, que colectivamente han recaudado más de 1.000 millones de dólares en fondos de capital de riesgo. Aproximadamente el 93% de las inversiones de Illumina Accelerator han seguido recaudando capital adicional de inversores líderes. Para obtener más información, visite illumina.com/science/accelerator.html.

Acerca de Time Partners

Time Partners ofrece soluciones independientes a medida para las principales empresas e instituciones familiares de todo el mundo, con un enfoque particular en la construcción y creación de estrategias de inversión sostenibles. Proporcionamos asesoramiento especializado a inversores que buscan construir programas de inversión de mercados privados a largo plazo y asesoramiento estratégico a instituciones que buscan soluciones en finanzas corporativas, reestructuración y diseño de vehículos de inversión con un propósito más amplio. Time Partners se formó en 2013 como un asesor de inversiones de mercados privados que combina el mejor asesoramiento, soluciones creativas y una filosofía de prioridad al cliente. Para obtener más información, visite nuestra página web.

Acerca de LifeArc

LifeArc es una organización benéfica de investigación médica autofinanciada. Nuestra misión es avanzar en la traducción de la ciencia temprana en tratamientos o diagnósticos de atención médica que puedan llevarse a un desarrollo completo y ponerse a disposición de los pacientes. Llevamos más de 25 años haciendo esto y nuestro trabajo ha dado como resultado un diagnóstico de resistencia a los antibióticos y cuatro medicamentos autorizados. Nuestro éxito nos permite explorar nuevos enfoques para estimular y financiar la traducción. Contamos con nuestras propias instalaciones de desarrollo de diagnóstico y descubrimiento de fármacos, respaldadas por expertos en transferencia de tecnología y propiedad intelectual que también brindan servicios a otras organizaciones. Nuestro modelo se basa en la colaboración y nos asociamos con una amplia gama de grupos que incluyen organizaciones benéficas de investigación médica, organizaciones de investigación, la industria y científicos académicos. Si desea más información sobre nuestro trabajo visite www.lifearc.org o síganos en LinkedIn oTwitter.

Acerca de Illumina Ventures

Illumina Ventures es una empresa de riesgo enfocada en el cuidado de la salud administrada de forma independiente en una asociación estratégica con Illumina. Como inversionista de valor agregado en etapa inicial, Illumina Ventures ayuda a los empresarios a desarrollar ciencia y tecnología innovadoras en empresas líderes en el mercado para transformar la atención médica. La firma se centra en el sector de la inversión en herramientas de ciencias de la vida, terapias, diagnósticos y bienestar personal. Para obtener más información, visite illuminaventures.com.

Acerca de Illumina

Illumina está mejorando la salud humana al desbloquear el poder del genoma. Nuestro enfoque en la innovación nos ha establecido como un líder mundial en secuenciación de ADN y tecnologías basadas en matrices, sirviendo a clientes en los mercados de investigación, clínicos y aplicados. Nuestros productos se utilizan para aplicaciones en ciencias de la vida, oncología, salud reproductiva, agricultura y otros segmentos emergentes. Para obtener más información, visite illumina.com y conéctese con nosotros en Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagramy YouTube.

