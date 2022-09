Illumina lança a revolucionária série NovaSeq X para acelerar as descobertas genômicas e melhorar a saúde humana

A nova tecnologia permite os mais altos níveis de precisão em imensa escala, com capacidade de sequenciar mais de 20 mil genomas por ano

O sequenciador de alto rendimento mais sustentável da Ilumina oferece 90% de redução em embalagens e 50% de redução de resíduos plásticos e elimina remessas de gelo seco, expandindo o acesso global à medicina genômica

SAN DIEGO, 29 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN), líder global em sequenciamento de DNA e tecnologias baseadas em array, anunciou hoje o lançamento da série NovaSeq™ X (NovaSeq X e NovaSeq X Plus), novos sequenciadores em escala de produção que expandirão os limites do que é possível com a medicina genômica, permitindo sequenciamento mais rápido, eficiente e sustentável. Utilizando uma nova tecnologia revolucionária, o NovaSeq X Plus pode gerar mais de 20 mil genomas inteiros por ano - 2,5 vezes a capacidade de produção de sequenciadores anteriores - acelerando muito a descoberta genômica e os insights clínicos, para entender a doença e, em última análise, transformar a vida dos pacientes.

Hoje, a Illumina lançou a inovadora série NovaSeq X de novos sequenciadores em escala de produção que expandirão os limites do que é possível com a medicina genômica, permitindo sequenciamento mais rápido, eficiente e sustentável. O anúncio foi feito ao vivo direto do Illumina Genomics Forum em San Diego, Califórnia.

"A Illumina é pioneira em genômica há mais de duas décadas e, com este novo sequenciador, estamos reinventando o setor genômico mais uma vez. Hoje, estamos traçando um novo caminho adiante para promover mais avanços em tratamentos de câncer e doenças genéticas, tratamentos de precisão e preparação para pandemias", disse Francis deSouza, CEO da Illumina. "Inovações como o NovaSeq x estão no centro de como transformaremos a vida dos pacientes, e esta tecnologia inovadora capacitará pesquisadores, cientistas e médicos na luta para diagnosticar, tratar - e, eventualmente, curar – doenças, tornando a genômica mais sustentável e acessível a milhões de pessoas em todo o mundo."

Com a série NovaSeq X, a Illumina reestruturou todas as dimensões de seus sequenciadores de classe mundial para aumentar ainda mais a velocidade, escala, precisão e a sustentabilidade. Entre os destaques estão:

Lançamento de uma química fundamentalmente nova de sequenciamento por síntese (SBS), anteriormente conhecida como Chemistry X – agora conhecida como XLEAP-SBS™ – desenvolvida para velocidade e precisão duas vezes maiores

Desenvolvimento de componentes ópticos de alta resolução e células de fluxo de densidade ultra-alta, oferecendo rendimento 2,5 vezes maior e reduzindo os custos de sequenciamento

Integração do DRAGEN™ Bio-IT integrado com compressão ORA, permitindo análise secundária altamente precisa e totalmente automatizada com compressão de dados cinco vezes maior e sem perdas

Criação de 15 novos reagentes termoestáveis, possibilitando transporte em temperatura ambiente, eliminando a necessidade de gelo seco e reduzindo o desperdício

"Para impulsionar descobertas que salvam vidas e gerar melhores resultados para os pacientes em escala, era necessário um novo tipo de sequenciador que pudesse revolucionar a genômica da maneira como a conhecemos. É por isso que nos propusemos a revolucionar o status quo e desenvolver a tecnologia a partir do zero, adotando uma química fundamentalmente nova, componentes ópticos de alta resolução, células de fluxo ultradensas e muito mais", disse Alex Aravanis, diretor de tecnologia da Illumina. "Com química totalmente nova e hardware e software subjacentes, juntamente com a capacidade de combinar inovações genômicas em uma única plataforma, o NovaSeq X estabelece um novo padrão em tecnologia de sequenciamento, ao mesmo tempo em que permite descobertas e resultados de pacientes que nunca imaginamos ser possíveis."

O NovaSeq X também reduz significativamente o desperdício e o impacto ambiental, refletindo o compromisso da Illumina de utilizar sua tecnologia para apoiar a saúde das pessoas e do planeta. O NovaSeq X oferece uma redução de 90% no desperdício e peso de embalagens e 50% de redução no uso de plástico em comparação com o NovaSeq 6000. A viabilização do transporte de reagentes em temperatura ambiente resultará em cerca de 500 toneladas de economia de gelo seco por ano, reduzindo significativamente os fluxos de resíduos para nossos clientes.

O que dizem os parceiros da Illumina

"Estamos entusiasmados em ver o avanço das tecnologias de sequenciamento - como o NovaSeq X da Illumina - e a perspectiva de sequenciamento de alta qualidade e baixo custo", disse Stacey Gabriel, PhD, diretora de genômica e diretora sênior da plataforma genômica do Broad Institute. "Esses avanços nos permitirão aumentar o tamanho da amostra, poder e diversidade de coortes de pesquisa, incluindo biobancos populacionais, e ampliar ainda mais os limites da genômica por meio da aceleração do WGS (Sequenciamento Completo do Genoma) clínico em uma variedade de cenários."

"A Illumina nos forneceu a primeira tecnologia que permitiu o sequenciamento de milhares e, posteriormente, centenas de milhares de genomas inteiros. O novo NovaSeq X nos permitirá sequenciar os genomas de nações inteiras", disse Kári Stefánsson, fundador e CEO da deCODE genetics.

"Estamos muito entusiasmados em ser um parceiro de lançamento da série NovaSeq X. A Macrogen sempre se esforça para se tornar a campeã em sequenciamento pessoal do genoma inteiro", disse o professor Jeongsun Seo, presidente da Macrogen. "Acredito plenamente que a série NovaSeq x acelerará nosso caminho em direção ao genoma de USD 100. Isso nos permitirá oferecer um plano genético a todos no mundo para viabilizar o potencial individual e aumentar a qualidade de vida. Vem daí o slogan da empresa: 'Humanizando a Genômica'."

"A capacidade, escala, eficiência e sustentabilidade da plataforma NovaSeq X irão acelerar rapidamente nossos esforços ambiciosos para sequenciar dezenas de milhões de exomas e genomas para identificar novos alvos de medicamentos e promover tratamentos em desenvolvimento por meio de genômica de precisão", disse John Overton, PhD, vice-presidente e diretor de sequenciamento do centro de genética Regeneron. "Esses esforços nos ajudam a viabilizar o poder da genômica para promover nossa compreensão da saúde humana e esperamos melhorar os resultados para pacientes no mundo todo."

Para mais informações sobre os sequenciadores da série NovaSeq X, acesse illumina.com/novaseqx.

Uso de declarações prospectivas

Este comunicado pode conter declarações prospectivas que envolvem vários riscos e incertezas. Entre os fatores importantes aos quais nossos negócios estão sujeitos e que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles em quaisquer declarações prospectivas estão: (i) desafios inerentes ao desenvolvimento e lançamento de novos produtos e serviços, como modificação e dimensionamento das operações de fabricação e dependência de fornecedores terceirizados para componentes críticos; (ii) nossa capacidade de fabricar instrumentação e consumíveis robustos; e (iii) a aceitação dos clientes de nossos produtos recém-lançados, que podem ou não atender a nossas expectativas e às expectativas deles após a implementação, juntamente com outros fatores detalhados em nossos arquivamentos junto à Comissão de Valores Mobiliários, incluindo nossos arquivamentos mais recentes nos Formulários 10-K e 10-Q, ou em informações divulgadas em conferências públicas, com data e horário previamente divulgados. Não assumimos obrigação alguma nem pretendemos atualizar estas declarações prospectivas, revisar ou confirmar as expectativas dos analistas ou oferecer relatórios provisórios ou atualizações sobre o progresso do trimestre atual.

Sobre a Illumina

A Illumina está melhorando a saúde humana por meio da liberação do poder do genoma. Nosso foco em inovação nos estabeleceu como líder global em sequenciamento de DNA e tecnologias baseadas em array, atendendo clientes nos mercados de pesquisa clínica e aplicada. Nossos produtos são usados para aplicações em ciências da vida, oncologia, saúde reprodutiva, agricultura e outros segmentos emergentes. Para saber mais, acesse illumina.com e conecte-se conosco pelo Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram e YouTube.

FONTE Illumina, Inc.

