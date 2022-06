Illumina lança teste de pesquisa desenvolvido em conjunto com a Merck para revelar dados mais profundos sobre o genoma tumoral

O teste TruSight Oncology 500 HRD, para uso exclusivo em pesquisa, é um ensaio baseado em sequenciamento de próxima geração (NGS) que utiliza o poder da tecnologia Illumina NGS e a tecnologia HRD validada da Myriad Genetics (NASDAQ: MYGN), permitindo que os laboratórios detectem com precisão a instabilidade genômica e analisem mais de 500 genes simultaneamente, incluindo aqueles relevantes para o status da HRD. A HRD é uma assinatura genômica usada para descrever quando as células são incapazes de reparar efetivamente quebras de fita dupla no DNA. Quando isso ocorre, as células recorrem a mecanismos alternativos de reparo de DNA propensos a erros, o que pode levar à instabilidade genômica e, por fim, à formação de tumores.

A Unidade de Diagnóstico de Patologia Molecular da Universidade Técnica de Munique participou do programa de acesso inicial TSO 500 HRD para comparar os resultados do ensaio protótipo TSO 500 HRD da Illumina com um padrão de referência validado, da Myriad Genetics.

"Nossa instituição está muito satisfeita com o lançamento do TruSight Oncology 500 HRD e estamos muito animados com nossos resultados do programa de acesso inicial", disse Nicole Pfarr, diretora da Unidade de Diagnóstico de Patologia Molecular da Universidade Técnica de Munique (Technische Universität München). "Esperamos utilizar este ensaio rotineiramente em nosso laboratório para projetos futuros. A combinação da avaliação HRD com o TruSight Oncology 500 em um único fluxo de trabalho viabilizará a visão mais abrangente do genoma tumoral, mantendo a eficiência no laboratório."

Estudos de coorte grande mostram que o perfil genômico abrangente (CGP) tem o potencial de identificar alterações genéticas relevantes em até 90% das amostras. Um ensaio único e abrangente para avaliar uma ampla gama de biomarcadores utiliza menos amostras e retorna os resultados com mais rapidez em comparação com vários testes iterativos. Como uma solução distribuída e equipada, este teste ajuda a remover barreiras para a internalização de testes de CGP e HRD, para que laboratórios de todos os portes possam oferecer este poderoso teste.

"Temos o prazer de alcançar este primeiro marco com a Illumina para comercializar um ensaio para avaliação da HRD que ajudará no avanço da pesquisa clínica e ampliará o acesso a estudos clínicos", disse o Dr. Eric H. Rubin, vice-presidente sênior de desenvolvimento em estágio inicial em oncologia clínica da Merck Research Laboratories.

Espera-se que o teste de pesquisa comece a ser enviado para o mundo todo (excluindo os EUA e o Japão) em agosto. Além disso, como parte da parceria anunciada em setembro de 2021, há trabalho em andamento para desenvolver um novo teste de diagnóstico complementar de HRD (CDx) para a UE e o Reino Unido para ajudar na identificação de pacientes com câncer de ovário com status positivo da HRD.

Esta parceria amplia o vasto portfólio de parcerias de oncologia da Illumina com líderes do setor, com o objetivo conjunto de avançar no diagnóstico do câncer e na medicina de precisão.

Sobre o TruSight Oncology 500

O TSO 500 é um ensaio pan-câncer para uso exclusivo em pesquisa que permite a criação de perfis genômicos abrangentes. Desenvolvido para identificar biomarcadores tumorais conhecidos e emergentes em 523 genes, o TSO 500 utiliza DNA e RNA de amostras tumorais para identificar importantes variantes críticas para o desenvolvimento e progressão do câncer, como pequenas variantes de DNA, fusões e variantes de splicing. Além disso, o ensaio avalia os principais biomarcadores em imuno-oncologia, como Carga Mutacional Tumoral (TMB), Instabilidade de Microssatélites (MSI) e Deficiência de Recombinação Homóloga (HRD). Devido a seu conteúdo abrangente de biomarcadores, os laboratórios podem consolidar vários fluxos de trabalho de um único gene ou de painel pequeno em um único ensaio, economizando amostras de biópsia e tempo. Clique aqui para saber mais.

