Illumina lance un test de recherche développé en collaboration avec Merck pour mieux comprendre le génome des tumeurs

« Le statut HRD est devenu un biomarqueur important dans les tumeurs qui présentent des niveaux élevés de dommages sur l'ADN, comme les cancers de l'ovaire, du sein, de la prostate et du pancréas », a déclaré Phil Febbo, Dr, directeur médical chez Illumina. « Avec un seul échantillon et un seul test, le test TruSight Oncology 500 HRD fournit aux laboratoires des résultats complets, précis et sensibles qui peuvent considérablement améliorer notre compréhension de la nature génomique d'une tumeur. »

Le test de dépistage TruSight Oncology 500 HRD est un test basé sur le séquençage de nouvelle génération (NGS) qui exploite la puissance de la technologie NGS d'Illumina et la technologie HRD validée de Myriad Genetics (NASDAQ: MYGN). Il permet aux laboratoires de détecter avec précision l'instabilité génomique et d'analyser plus de 500 gènes simultanément, y compris ceux qui sont pertinents pour le statut HRD. L'HRD est une signature génomique utilisée pour décrire les cas où les cellules sont incapables de réparer efficacement les cassures double brin de l'ADN. Dans ce cas, les cellules s'appuient sur des mécanismes de réparation de l'ADN alternatifs et sujets aux erreurs, ce qui peut entraîner une instabilité génomique et, à terme, la formation de tumeurs.

L'unité de diagnostic de pathologie moléculaire de l'Université technique de Munich a participé au programme d'accès anticipé au TSO 500 HRD afin de comparer les résultats du prototype du test TSO 500 HRD d'Illumina à une norme de référence validée, provenant de Myriad Genetics.

« Notre institution se réjouit du lancement du TruSight Oncology 500 HRD, et nous sommes également très heureux des résultats obtenus dans le cadre du programme d'accès anticipé », a déclaré Nicole Pfarr, responsable de l'unité de diagnostic de pathologie moléculaire, Université technique de Munich. « Nous avons hâte d'utiliser ce test de façon routinière dans notre laboratoire pour de futurs projets. La combinaison de l'évaluation de l'HRD et du test TruSight Oncology 500 en un seul processus permettra d'obtenir la vue la plus complète du génome tumoral, sans impacter l'efficacité du laboratoire. »

Des études de cohorte à grande échelle montrent que le profilage génomique complet (CGP) a le potentiel d'identifier des altérations génétiques pertinentes dans jusqu'à 90 % des échantillons. Une analyse complète d'un large éventail de biomarqueurs unique utilise moins d'échantillons et donne des résultats plus rapidement que des tests multiples et itératifs. En tant que solution distribuable en kit, ce test contribue à éliminer les obstacles à l'internalisation des analyses CGP et HRD. Ainsi, les laboratoires de toutes tailles peuvent proposer ce puissant dépistage.

« Nous sommes heureux de franchir cette première étape dans la commercialisation d'un test d'évaluation de l'HRD avec Illumina. Ce test contribuera à faire progresser la recherche clinique et à élargir l'accès aux essais cliniques », a déclaré le Dr Eric H. Rubin, Senior Vice President, développement précoce, oncologie clinique, Merck Research Laboratories.

Le test de dépistage devrait commencer à être distribué dans le monde entier en août (sauf États-Unis et Japon). En outre, dans le cadre du partenariat annoncé en septembre 2021, , des travaux sont en cours pour développer un nouveau test de diagnostic compagnon (CDx) de l'HRD pour l'Union européenne et le Royaume-Uni, afin de faciliter l'identification des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire avec un statut HRD positif.

Ce partenariat étend le vaste portefeuille de partenariats d'Illumina en oncologie avec des leaders de l'industrie, dans le but commun de faire progresser le diagnostic du cancer et la médecine de précision.

À propos de TruSight Oncology 500

Le TSO 500 est un test de dépistage du cancer à usage de recherche uniquement qui permet d'établir un profil génomique complet . Conçu pour identifier les biomarqueurs tumoraux connus et émergents à travers 523 gènes, le TSO 500 utilise à la fois l'ADN et l'ARN à partir d'échantillons de tumeurs pour identifier les variantes clés essentielles au développement et à la progression du cancer, telles que les petites variantes d'ADN, les fusions et l'épissage alternatif. En outre, le test évalue les biomarqueurs immuno-oncologiques clés, tels que la charge mutationnelle tumorale (CMT) et l'instabilité microsatellitaire (IMS) et le déficit de recombinaison homologue (HRD). Grâce à son contenu complet des biomarqueurs, les laboratoires peuvent regrouper plusieurs flux de travail d'un seul gène ou de petits panels en un seul test, ce qui permet d'économiser du temps et des échantillons de biopsie. Cliquez ici pour en savoir plus.

