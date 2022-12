iM Global Partner annonce un investissement stratégique dans Berkshire Asset Management

PARIS, 19 décembre 2022 /PRNewswire/ -- iM Global Partner, réseau mondial de référence dédié à la gestion d'actifs, annonce aujourd'hui l'acquisition d'une participation stratégique et minoritaire dans Berkshire Asset Management (" Berkshire "), qui devient le 9e partenaire d'iM Global Partner. Grâce à ce partenariat stratégique, Berkshire rejoint la vaste famille de gestion d'actifs et le réseau de distribution d'iM Global Partner.

Situé à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, Berkshire est une société de gestion spécialisée dans la d'actions américaines axées sur les dividendes. La société a été créée en 1986*, est détenue par ses employés. L'équipe est fière de sa philosophie et de son processus d'investissement rigoureux et s'attache à identifier les sociétés dont les dividendes augmentent régulièrement avant qu'elles ne soient pleinement reconnues par le marché, en utilisant un processus de sélection ascendant et prospectif.

Berkshire gérait 3,96 milliards de dollars US d'actifs conseillés à la fin octobre 2022.

Le Directeur Général et Directeur des investissements de Berkshire, Kenneth J. Krogulski, a déclaré : "Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de faire partie du réseau de classe mondiale d'iMGP, composé de grandes sociétés de gestion d'actifs. Le partenariat avec IM Global Partner apporte une richesse d'expertise aux clients actuels et futurs de Berkshire. Il consolide et accroît la longévité, la cohérence et la structure de l'équipe de Berkshire, et améliore ce que nous pouvons réaliser pour nos clients. Leur investissement est un incroyable vote de confiance dans notre équipe, notre processus d'investissement et surtout notre avenir."

Philippe Couvrecelle, PDG et fondateur d'iM Global Partner a commenté :

"Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Berkshire Asset Management dans le giron d'iM Global Partner. Ils ont une identité unique, comme beaucoup de nos autres partenaires, et leur approche concentrée et orientée vers la valeur à long terme correspond parfaitement à l'éthique d'iM Global Partner. Si nous parvenons à attirer de nouveaux partenaires, c'est grâce à une convergence des cultures d'entreprise ancrées sur l'entreprenariat, une vision de long terme et la préservation permanente de l'intérêt des clients. Ces caractéristiques et notre position systématiquement minoritaire garantissent que chacun de nos partenaires conserve son autonomie et son indépendance, ce qui nous permet d'alimenter notre croissance mutuelle."

