iM Global Partner renforce l'expertise actions européennes de sa gamme OYSTER

Une stratégie actions européennes de convictions Au travers de son approche de gestion active, fondamentale et concentrée, Zadig Asset Management apporte de la diversification aux investisseurs au sein de la gestion actions européennes. Annoncé en janvier 2020, le partenariat stratégique et capitalistique entre Zadig Asset Management et iM Global Partner a permis à ce dernier de compléter son offre avec une exposition aux actions européennes. Zadig Asset Management s'est à ce titre vu confier la gestion du fonds phare de la gamme, le fonds OYSTER Sustainable Europe.

Le nouveau fonds OYSTER Europe a pour objectif de répliquer la stratégie Memnon European Equity. Gestion concentrée de stock picking, elle s'appuie sur le processus d'analyse fondamentale de Zadig Asset Management. Ainsi le portefeuille, composé actuellement de 25 titres, investit sur toutes les typologies de valeurs qu'elles soient, de croissance, cycliques, défensives ou financières avec une attention particulière portée à la valorisation boursière. Les gérants utilisent leur propre modèle pour déterminer un prix cible raisonnable pour chacune des actions de leur univers d'investissement et investissent généralement dans des sociétés qui ont été délaissées par les investisseurs en raison de préoccupations court termistes, ce qui donne un profil risque/rendement intéressant. Cette approche d'investissement à contre-courant basée sur la valorisation a permis à la stratégie de superformer avec constance son indice de référence avec un biais de style limité. Cette approche conduit à un portefeuille de sociétés sous-investies, ce qui fait de la stratégie un actif unique et diversifié pour les sélectionneurs de fonds.

Philippe Uzan, CIO Asset Management de iM Global Partner commente : « En confiant une nouvelle stratégie à notre partenaire Zadig Asset Management, nous apportons à nos clients une stratégie actions européennes de stock picking très différenciante par rapport à l'offre du marché. Ce fonds cœur de portefeuille a la capacité de s'adapter aux différentes conditions de marchés et de générer de la performance grâce à son approche différenciée.»

L'indice de référence est le MSCI Europe Ex UK Net Total Return. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

A propos iM Global Partner

iM Global Partner est un réseau mondial d'investissement et de développement dédié à la gestion d'actifs. Il sélectionne et noue des partenariats de long terme avec des sociétés de gestion d'actifs talentueuses et indépendantes, en prenant une participation directe au capital de ses Partenaires.

S'appuyant sur une équipe de développement commercial expérimentée, présente sur 10 sites en Europe et aux Etats-Unis, iM Global Partner permet à ses clients d'accéder aux meilleures strategies de gestion de ses Partenaires.

iM Global Partner propose ainsi une large gamme de solutions d'investissement integrant notamment la gamme OYSTER, une SICAV Luxembourgeoise, mais aussi des Mutual Funds et des ETF dédiés aux investisseurs américains.

iM Global Partner représente 16,7 milliards de dollars d'encours sous gestion à fin juillet 2020.

www.imgp.com

A propos de Zadig Asset Management

Zadig Asset Management est une société d'investissement européenne de premier plan qui applique des critères rigoureux de gouvernance et de valorisation, étayé par les principes ESG, pour investir activement et de manière concentrée sur les actions. La société gère des fonds UCITS mais également des mandats dédiés pour des investisseurs institutionnels en recherche de fortes convictions d'investissement génératrices de performance. Zadig Asset Management gère aujourd'hui 1,8 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels, banques privées et family offices en Europe et aux Etats-Unis.

https://www.zadig.lu/en/

IM Global Partner

Steele & Holt, Paris

Manon Camescasse, [email protected], +33 7 888 15 497

Laura Barkatz, [email protected], + 33 6 58 25 54 14



Zadig Asset Management

Peregrine Communications, London

Bill McIntosh, [email protected], +44 203 178 6868

Guy Taylor, [email protected], +44 20 3040 0867

https://www.imgp.com



