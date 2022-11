iM Global Partner va créer le fonds iMGP DBI Managed Futures

LUXEMBOURG, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- iM Global Partner a annoncé le lancement prochain du fonds UCITS, iMGP DBi Managed Futures, géré par son partenaire Dynamic Beta investments. Ce fonds permet aux investisseurs européens d'accéder au marché des Managed Futures (Fonds alternatifs liquides n'utilisant que des contrats à terme (contrats « futures »), connus aussi sous le nom de CTA ou Commodity Trading Advisor).

Dynamic Beta investments (DBi) est un pionnier de la réplication d'indices de fonds alternatifs qui a pour mission d'apporter les avantages de la diversification des Managed Futures à une base d'investisseurs plus large. La société basée à New-York est le gérant par délégation de ce nouveau compartiment de iMGP Funds.

Andrew Beer, co-gérant du fonds précise : « En tant que stratégie d'investissement, les Managed Futures offre un vrai potentiel de diversification, en particulier dans un environnement inflationniste. En 2015, nous avons entrepris de lever deux obstacles à l'investissement dans cette classe d'actifs : les frais élevés ainsi que le risque lié à la sélection d'un seul gestionnaire. Notre stratégie de Managed Futures est l'aboutissement de ce travail. »

Les investisseurs américains profitent déjà de cette stratégie au travers du plus grand ETF Managed Futures du secteur. En effet, le DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) domicilié aux États-Unis et lancé par iM Global Partner il y a trois ans, a connu une croissance extraordinaire au cours des 12 derniers mois, passant de 60 millions de dollars d'actifs sous gestion il y a un an, à plus d'un milliard aujourd'hui, affichant un rendement sur un an de 24,5% (au 25 novembre 2022, source Bloomberg, rendement total basé sur les prix).

Jamie Hammond, Directeur Général Adjoint d'iM Global Partner en charge de la distribution internationale, ajoute : « Le succès de notre stratégie ETF domiciliée aux États-Unis (DBMF) a conduit les clients européens à nous demander si nous prévoyions de lancer une version UCITS et c'est chose faite. Les clients ont constaté les avantages en termes de diversification des Managed Futures dans leurs portefeuilles, et nous les avons rendus disponibles dans une structure UCITS offrant une valeur liquidative quotidienne. »

Le fonds iMGP DBi Managed Futures

Ce nouveau fonds cherche à répliquer les rendements d'un panier de 20 fonds Managed Futures de premier plan dans une structure UCITS, ceci à l'aide d'un portefeuille de contrats à terme liquides ajusté de manière dynamique.

En ciblant les performances d'un portefeuille de fonds alternatifs, répartis entre différentes sous-stratégies, il cherche à minimiser le risque lié à la sélection d'un seul gestionnaire.

Philippe Uzan, Directeur général adjoint d'iM Global Partner, CIO Global Asset Management, déclare : « Les marchés actions et obligataires ayant connu ces derniers mois une volatilité importante et des rendements négatifs simultanés, de nombreux investisseurs cherchent à se diversifier et obtenir des performances positives. En 2022, l'ETF DBi Managed Futures Strategy a été capable de fournir des rendements positifs durant chacun des 6 mois où les marchés obligataires et actions mondiaux étaient tous deux négatifs. Il a également affiché des performances positives en 2020 (1,8 %) et 2021 (11,2 %) lorsque les marchés des actifs traditionnels étaient dans des dynamique haussières. ». (Source : Bloomberg, au 25 novembre 2022, la performance passée ne préjuge pas des performances futures)

