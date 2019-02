Imagine gana el Premio a las Mejores Soluciones en Tiempo Real para Cartera, Riesgos y Asuntos Regulatorios

LONDRES, 7 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Imagine Software ha capturado una vez más el "Premio a las Mejores Soluciones en Tiempo Real para Cartera, Riesgos y Asuntos Regulatorios" de The Hedge Fund Journal. Citando el trabajo revolucionario de Imagine al crear la Solución para Riesgos y Cumplimiento en Tiempo Real (RRC por sus siglas en inglés), Rod Sparks, director editorial de The Hedge Fund Journal, comentó: "Imagine sigue a la vanguardia de la industria con soluciones innovadoras para operaciones financieras cada vez más complejas, en particular en lo que hace a la convergencia del trading a alta velocidad y las notificaciones de carácter regulatorio".

El editor de The Hedge Fund Journal, Hamlin Lovell, dijo: 'Imagine crea las tecnologías líderes en el mercado que ayudan a las firmas a adaptarse y a tener éxito en medio de los desafíos gemelos de mercados cada vez más rápidos y regulaciones cada vez más complejas. En consecuencia, es totalmente apropiado que honremos a Imagine una vez más con este premio."

Scott Sherman, cofundador y director global de Ventas y Desarrollo de Negocios en Imagine Software comentó: "Nos honra recibir esta magnífica distinción de The Hedge Fund Journal, y agradecemos a nuestros clientes por trabajar con nosotros a medida que cruzamos los límites de la gestión de riesgos para crear soluciones visionarias para líderes financieros".

Acerca de Imagine Software

Imagine Software, fundada en 1993, ofrece soluciones en tiempo real para cartera, gestión de riesgos y asuntos regulatorios en tiempo real para las principales firmas de servicios financieros del mundo. Nuestra plataforma integrada de software, datos y soluciones impulsa las operaciones en forma integral desde el trato con el cliente (front office) a las operaciones administrativas (back office) de modo de mejorar el desempeño de las carteras, navegar mercados volátiles, responder a los cambios regulatorios y aumentar la escala para el crecimiento. Cubriendo toda clase de activos y con modelos financieros para prácticamente cada título y valor negociado en el mundo, la renombrada innovación de Imagine les permite a los clientes gestionar el riesgo en tiempo real en los mayores volúmenes y las velocidades más elevadas.

Con sede central en la ciudad de Nueva York, Imagine tiene oficinas en Londres, Hong Kong y Sídney. Para obtener más información, visite www.imaginesoftware.com o comuníquese con Imagine Software al 212.317.7600 y síganos en Twitter y LinkedIn.

Para obtener más información y por consultas de medios de comunicación, contactar a:

Debra Douglas

Directora de Marketing

Imagine Software

debrad@imaginesoftware.com

212-317-7615

