Imagine ganha "Prêmio Melhores Soluções de Portfólio, Risco e Regulamentação em Tempo Real"

LONDRES, 7 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A Imagine Software recebeu, mais uma vez, o "Prêmio Melhores Soluções de Portfólio, Risco e Regulamentação em Tempo Real" ("Best Real-Time Portfolio, Risk and Regulatory Solutions Award") da revista The Hedge Fund Journal. Citando o trabalho revolucionário da Imagine na criação da Solução Real-Time Risk & Compliance (RRC), o publicador da The Hedge Fund Journal, Rod Sparks, disse: "A Imagine continua a liderar o setor com soluções inovadoras para operações financeiras muito complexas, particularmente no que se refere a trading em alta velocidade e relatório regulamentar".

O editor da revista The Hedge Fund Journal, Hamlin Lovell, disse: "A Imagine desenvolve as melhores tecnologias do mercado, que ajudam as firmas a se adaptarem e a fazer sucesso em meio aos desafios duplos de mercados cada vez mais rápidos e de regulamentações progressivamente mais complexas. É inteiramente apropriado, portanto, homenagear a Imagine mais uma vez com esse prêmio".

O cofundador e diretor global de vendas e desenvolvimento de negócios da Imagine Software, Scott Sherman, disse: "Estamos honrados por receber essa maravilhosa distinção da revista The Hedge Fund Journal. Agradecemos nossos clientes por trabalhar conosco, à medida que abrimos caminhos através dos tradicionais limites da gestão de risco, para criar soluções visionárias para os líderes financeiros".

Sobre a Imagine Software

A Imagine Software, fundada em 1993, fornece soluções de portfólio, gestão de riscos e regulamentação em tempo real para as principais firmas de serviços financeiros do mundo. A plataforma integrada de software, dados e soluções impulsiona todas as operações do escritório principal ao administrativo, habilitando as firmas para melhorar o desempenho do portfólio, atuar em mercados voláteis, responder a mudanças regulamentares e se redimensionar para crescimento. Cobrindo todas as classes de ativos e com modelos financeiros para virtualmente qualquer valor mobiliário negociado no mundo, a inovação renomada da Imagine habilita os clientes para gerir riscos em tempo real, nos mais altos volumes e em maiores velocidades.

Com sede na Cidade de Nova York, a Imagine tem escritórios em Londres, Hong Kong e Sydney. Para obter mais informações, visite www.imaginesoftware.com ou contate a Imagine Software pelo telefone 212.317.7600. Siga-nos no Twitter e no LinkedIn.

