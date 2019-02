Imagine remporte le prix des Meilleures solutions en temps réel de portefeuille, de risque et réglementaires

À la tête du secteur depuis six années consécutives

LONDRES, 7 février 2019 /PRNewswire/ -- Imagine Software décroche à nouveau le prix des Meilleures solutions en temps réel de portefeuille, de risque et réglementaires (« Best Real-Time Portfolio, Risk and Regulatory Solutions Award ») décerné par The Hedge Fund Journal. Citant le travail révolutionnaire d'Imagine effectué dans la création de la solution Risque en temps réel et conformité (Real-Time Risk & Compliance, RRC), Rod Sparks, éditeur chez The Hedge Fund Journal, a déclaré : « Imagine continue de s'inscrire à la tête du secteur grâce à des solutions innovantes destinées aux opérations financières extrêmement complexes, notamment concernant la convergence des négociations à haute vitesse et le reporting réglementaire. »

Hamlin Lovell, éditeur chez The Hedge Fund Journal, a déclaré : « Imagine crée les technologies leaders du marché qui aident les sociétés à s'adapter et à réussir malgré le double défi des marchés toujours plus rapides et des réglementations de plus en plus complexes. Il est par conséquent parfaitement approprié que nous récompensions Imagine de ce prix. »

Scott Sherman, cofondateur et directeur mondial des ventes et du développement commercial pour Imagine Software, a déclaré : « Nous sommes honorés de recevoir cette fabuleuse distinction de la part de The Hedge Fund Journal, et nous remercions nos clients qui travaillent à nos côtés à l'heure où nous brisons les limites traditionnelles en matière de gestion des risques pour créer des solutions visionnaires destinées aux leaders financiers. »

À propos d'Imagine Software

Fondée en 1993, Imagine Software fournit des solutions en temps réel de portefeuille, de gestion des risques et réglementaires pour les principales sociétés mondiales de services financiers. Notre plateforme intégrée de logiciels, de données et de solutions alimente l'intégralité des opérations de bureau à tous les niveaux de l'entreprise, permettant aux sociétés d'améliorer la performance de leur portefeuille, de gérer les marchés volatiles, de répondre au changement réglementaire, ainsi que de se développer pour croître. Couvrant toutes les catégories d'actifs et offrant des modèles financiers destinés à la quasi-totalité des titres échangés à travers le monde, l'innovation reconnue d'Imagine permet aux clients de gérer le risque en temps réel selon les volumes les plus élevés et les vitesses les plus rapides.

Basée dans la ville de New York, Imagine possède des bureaux à Londres, Hong Kong et Sydney. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.imaginesoftware.com ou contactez Imagine Software au 212.317.7600, et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

