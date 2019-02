Imagine wint onderscheiding voor beste actuele oplossing voor portfolio, risico en wetgeving

Al zes jaar aan de top

LONDON, 7 februari 2019 /PRNewswire/ -- Imagine Software heeft wederom de "Best Real-Time Portfolio, Risk and Regulatory Solutions Award" van The Hedge Fund Journal gewonnen. Rod Sparks, uitgever van The Hedge Fund Journal, zei over het baanbrekende werk van Imagine in hun ontwerp van de Real-Time Risk & Compliance (RRC) Solution: "Imagine blijft leidinggevend in de branche, met innovatieve oplossingen voor steeds complexere financiële activiteiten, met name waar het gaat om snelle handel en rapportage over regelgeving."

Hamlin Lovell, redacteur van The Hedge Fund Journal zei: "Imagine zorgt voor marktleidende technologieën waarmee bedrijven zich kunnen aanpassen en succes kunnen behalen bij de twee uitdagingen van steeds snellere markten en steeds complexere regelgeving. En daarom klopt het ook volkomen dat we Imagine opnieuw deze onderscheiding geven."

Scott Sherman, medeoprichter en Global Head of Sales and Business Development voor Imagine Software zei, "Wij vinden het een eer om deze prachtige onderscheiding te mogen ontvangen van The Hedge Fund Journal, en wij bedanken onze klanten voor de samenwerking bij onze doorbraak door traditionele grenzen van het risicomanagement, om visionaire oplossingen voor financiële leiders te kunnen creëren."

Over Imagine Software

Imagine Software, opgericht in 1993, levert actuele oplossingen voor portfolio, risicobeheer en regelgeving voor de meest toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Ons geïntegreerde platform voor software, data en oplossingen stuurt volledige front-to-back-office operaties aan, stelt bedrijven in staat hun portfolioprestaties te verbeteren, wisselende marktomstandigheden te navigeren, te reageren op veranderingen en regelgeving, en op te schalen bij groei. De bekende innovatieve kracht van Imagine, die alle vermogensklassen omvat, en financiële modellen bevat voor praktisch ieder verhandeld aandeel ter wereld, stelt klanten in staat actuele risico's, met grote omvang en snelheid, te beheren.

Imagine heeft haar hoofdkantoor in New York City, en kantoren in Londen, Hong Kong en Sydney. Ga voor meer informatie naar www.imaginesoftware.com of neem telefonisch contact op met Imagine Software via 212.317.7600 en volg ons op Twitter en LinkedIn.

