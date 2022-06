Imaginez un monde sans plastique - Corona nettoie des plages partout dans le monde

L'installation attire l'attention sur les 300 millions de tonnes de plastique qui pénètrent nos océans chaque année et qui représentent plus de 80 % de tous les débris marins**. (UICN, 2021) Les marchés suivants ont recréé la lettre fabriquée à partir de plastique du Mexique avec du plastique récupéré de leurs océans et de leurs voies navigables locales : le Brésil, le Chili, la République dominicaine, l'Allemagne, les îles Canaries, l'Italie et Porto Rico.

« La Journée mondiale des océans est l'occasion de réfléchir et de comprendre l'impact des humains sur les ressources naturelles vitales. Avec la longue tradition de Corona concernant la protection des paradis, nous devions envoyer un message important au monde, a déclaré Felipe Ambra, vice-président mondial de Corona. Nous avons créé cette lettre fabriquée à partir de plastique pour souligner le fait que nous devons passer à l'action, et ce, pas seulement avec des mots. Nous devons agir de toute urgence pour continuer à protéger nos océans de la pollution plastique quotidienne, et nous espérons que ce visuel inspirera d'autres personnes à réévaluer le rôle et l'impact qu'elles peuvent avoir. »

En plus de la lettre fabriquée à partir de plastique, Corona a fait d'importants progrès dans la lutte contre la pollution plastique marine avec de nouveaux moyens novateurs. Dans le cadre de la Journée mondiale du recyclage de cette année, Corona a animé le tout premier tournoi international de pêche en Chine, au Brésil, en Israël, en Afrique du Sud, en Colombie et au Mexique, qui a permis d'enlever près de dix tonnes de débris de plastique des océans et de soutenir les communautés locales de pêcheurs. En Allemagne, Corona a créé un ingénieux programme de caisses récupérables qui utilise plus de 90 % de plastique recyclé pour éviter de produire du plastique vierge. À ce jour, Corona a mené plus de 1 400 opérations de nettoyage, mobilisé plus de 68 000 volontaires et collecté des déchets de plastique sur plus de 44 millions de mètres carrés de plage.

« Ce qu'il est important de noter, c'est que le plastique que nous avons récupéré ne provient pas du Mexique. Il provient du monde entier et, à cause des courants océaniques, il se retrouve sur n'importe quelle plage de la planète, a déclaré Mercedes Guzman, fondatrice de Lamerced , partenaire de Corona du recyclage et du nettoyage des plages pour la lettre fabriquée à partir de plastique du Mexique. Le travail sur le terrain est très difficile, mais il est gratifiant d'envoyer le message qu'il faut protéger le monde que nous partageons, même si le plastique ne nous appartient pas. »

Avec la lettre fabriquée à partir de plastique, Corona continue d'appuyer sa position en tant que chef de file dans l'industrie comme première marque mondiale du secteur des boissons à avoir atteint une empreinte des matières plastiques nettes zéro en 2021. Cette initiative s'inscrit dans les efforts continus de la marque pour récupérer plus de plastique dans l'environnement qu'elle n'en rejette. Regardez comment la lettre fabriquée à partir de plastique de la Journée mondiale des océans a été créée grâce au court-métrage de Wieden+Kennedy.

Visitez www.protectparadise.com pour en savoir plus sur les initiatives de développement durable de Corona en matière de pollution plastique.

