IMAL™ R14.6 d'Azentio Software obtient la certification de conformité de l'AAOIFI pour 2023

SINGAPOUR, 9 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Azentio Software (« Azentio »), une société technologique basée à Singapour et détenue par des fonds conseillés par Apax Partners , a annoncé aujourd'hui qu'iMAL™ R14.6, la dernière version de la plateforme bancaire centrale islamique de la société, a passé avec succès l'exercice de conformité annuel et a reçu la certification pour l'année 2023 de l'Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, AAOIFI , le principal organisme mondial de normalisation de la finance islamique.

Cette certification reflète l'adhésion d'iMAL™ R14.6 aux normes existantes ainsi qu'aux normes de charia et de comptabilité financière nouvellement publiées par l'AAOIFI, qui comprennent :

Norme de comptabilité financière (FAS) 1 - Présentation générale et informations à fournir dans les états financiers

FAS 39 - Reporting financier pour la Zakât.

Ces deux nouvelles normes concernent l'information financière et ont pour objectif de rendre les états financiers des institutions transparents, justes, compréhensibles et comparables. Cette certification prouve une fois de plus que le système de reporting dynamique d'iMAL™ est entièrement conforme à ces normes.

iMAL™ R14.6 se concentre sur la fiscalité, les rapports, les tableaux de bord, les privilèges d'accès et l'automatisation des processus manuels. La plateforme comprend des améliorations pour améliorer les délais opérationnels en optimisant les processus techniques, les rendant plus efficaces et plus sûrs.

Omar Mustafa Ansari, secrétaire général de l'AAOIFI, a commenté : « Nous sommes heureux de terminer l'examen de la version 14.6 d'iMAL™ pour l'année 2023 afin de garantir sa conformité aux normes de charia et de comptabilité financière de l'AAOIFI. En suivant et en mettant en œuvre les normes AAOIFI de la bonne manière, nous pensons qu'iMAL™ atténue les risques de non-conformité à la charia. Les normes AAOIFI sont maintenant suivies dans pas moins de 50 juridictions dans le monde et la conformité d'iMAL™ aux normes AAOIFI la place au-dessus des autres dans ces juridictions. La poursuite de notre collaboration témoigne de l'engagement continu d'Azentio à suivre les meilleures pratiques non seulement pour lui-même mais aussi pour ses clients qui sont les principales institutions financières islamiques du monde. »

Tony Kinnear, directeur général d'Azentio, a déclaré : « L'obtention de la certification AAOIFI pour la dernière version d'iMAL™ signifie notre engagement à fournir à nos clients le mélange le plus avantageux de technologies avancées et de processus conformes à la charia. Nous veillons à ce que toute institution financière fonctionnant sur iMAL™ ait la certitude que ses produits et transactions respectent les normes évolutives de l'AAOIFI en matière de charia et de comptabilité. La certification devrait automatiquement donner confiance à toutes les parties prenantes que les contrôles et vérifications de conformité à la charia pertinents sont respectés par nos clients. »

