IMD World Competitiveness Ranking: Singapour supplante les États-Unis en tant qu'économie la plus compétitive au monde

LAUSANNE, Suisse, 28 mai 2019 /PRNewswire/ -- Singapour se classe comme l'économie la plus compétitive au monde pour la première fois depuis 2010, selon le classement mondial de la compétitivité de l'IMD, détrônant ainsi les États-Unis de la première place, tandis que l'incertitude économique pèse sur les conditions en Europe.

Singapour doit son arrivée au sommet à son infrastructure technologique avancée, à la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, à des lois favorables en matière d'immigration et à des mesures efficaces pour la création d'entreprises. Hong Kong (RAS) se tient à la deuxième place du classement, grâce à des politiques fiscales et commerciales propices et à un accès au financement des entreprises.

D'après le classement, l'élan de confiance initial inspiré par la première vague de politiques fiscales du président Donald Trump semble être retombé. Tout en continuant d'imposer la cadence à l'échelle mondiale pour ce qui est des infrastructures et des performances économiques, la compétitivité de la première puissance économique mondiale a été frappée par la hausse du prix des carburants, la baisse des exportations de produits de haute technologie et les fluctuations de la valeur du dollar.

« En cette année de grande incertitude sur les marchés mondiaux provoquée par les changements rapides au niveau du paysage politique international et des relations commerciales, la qualité des institutions semble constituer l'élément unificateur pour accroître la prospérité. Un cadre institutionnel solide permet aux entreprises de jouir de la stabilité nécessaire pour investir et innover, et de ce fait, offre aux citoyens une meilleure qualité de vie », déclare Arturo Bris, professeur de l'IMD et directeur du World Competitiveness Center de l'IMD, le centre de recherche qui a établi le classement.

Pour les économistes, la compétitivité est vitale pour assurer la santé économique d'un pays à long terme, car elle donne aux entreprises les moyens d'atteindre une croissance durable, de créer des emplois et, enfin, d'améliorer le bien-être des citoyens.

Le classement mondial de la compétitivité, établi en 1989 à l'IMD business school, intègre 235 indicateurs de chacune des 63 économies classées. Il prend en compte un grand nombre de statistiques concrètes telles que le chômage, le PIB et les dépenses publiques consacrées à la santé et l'éducation, ainsi que des données plus subjectives issues d'une enquête d'opinion auprès de cadres dirigeants sur des sujets tels que la cohésion sociale, la mondialisation et la corruption.

La Suisse est passée de la cinquième à la quatrième place, soutenue par la croissance économique, la stabilité du franc suisse et des infrastructures de grande qualité.

Cette année, l'économie qui a connu la plus grande ascension est l'Arabie saoudite, qui atteint la 26e place du classement après un bond de 13 places.

Les 10 premiers pays au classement sont Singapour, Hong Kong (RAS), les États-Unis, la Suisse, les Émirats arabes unis (alors en 15e place en 2016), les Pays-Bas, l'Irlande, le Danemark, la Suède et le Qatar.

Le Venezuela reste ancré au bas du classement, touché par l'inflation, le faible accès au crédit et la fragilité économique.

À propos de l'IMD business school : L'IMD est une école de management indépendante implantée en Suisse, mais présente à l'international.

