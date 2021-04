iMDsoft annonce l'ajout de Dedalus en tant que partenaire de distribution en Australie et en Nouvelle-Zélande pour le Système d'information clinique MetaVision, suite de produits d'iMDsoft de pointe

TEL AVIV, Israël, 20 avril 2021 /PRNewswire/ -- iMDsoft Ltd. et Dedalus sont heureux d'annoncer la signature de leur accord de partenariat de distribution, autorisant Dedalus à distribuer les licences et services MetaVision, et à fournir un soutien aux clients en Australie et en Nouvelle-Zélande (ANZ).

Dans le cadre de son programme de partenariat de distribution, iMDsoft s'associe à des sociétés spécialisées dans les technologies médicales de premier plan dans le monde entier afin de mettre en œuvre et soutenir des solutions MetaVision pour les unités de soins critiques, d'anesthésie (péri-opératoires) et de soins intensifs dans les hôpitaux locaux de leurs régions.

Le programme de partenariat de distribution permet à iMDsoft de se concentrer sur le développement de produits pour MetaVision, tandis que les partenaires de distribution certifiés fournissent un service et un soutien de premier ordre au niveau local. Avec l'ajout de Dedalus, iMDsoft compte désormais 11 partenaires de distribution opérant dans le monde entier.

En tant que partenaire de distribution dans la région ANZ, Dedalus gérera toutes les activités de MetaVision en Australie et en Nouvelle-Zélande. iMDsoft a choisi Dedalus ANZ comme partenaire en raison de sa capacité à fournir le plus haut niveau de service pour les produits de santé numériques et de son expérience reconnue en tant que leader dans la gestion de solutions de soins intensifs et cliniques au sein d'établissements de santé privés et publics à grande échelle.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Dedalus, un fournisseur de soins de santé numériques de premier plan en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nos visions sont étroitement liées et nous sommes convaincus que grâce à notre programme de partenariat de distribution, Dedalus fournira le plus haut niveau de service aux clients de la région. Nous sommes impatients de travailler avec Dedalus pour apporter de nouvelles solutions de pointe aux unités de soins critiques et aux systèmes hospitaliers dans la région, améliorant la sécurité clinique, les flux de travail et l'efficacité. »

Shahar Sery, Vice-président exécutif d'iMDsoft

« Nous sommes ravis d'étendre notre activité dans le secteur des soins intensifs avec iMDsoft, un fournisseur de premier plan reconnu dans l'industrie. La solution d'iMDsoft améliorera davantage notre capacité à fournir une gamme complète de solutions cliniques. Nous disposons déjà de systèmes déployés dans la plupart des lieux de soins secondaires et nous serons en mesure de mettre à profit la vaste équipe de plus de 200 personnes dédiées à la région ANZ pour fournir des services d'implémentation et de support. Cela améliorera davantage notre objectif visant à fournir des soins de santé abordables et durables en Australie et en Nouvelle-Zélande. »

Daryll Goodall, directeur général APAC, Dedalus

iMDsoft est un leader mondial des Systèmes d'information clinique, spécialisé dans les soins critiques, l'anesthésie et les soins intensifs. Des centaines d'hôpitaux et de réseaux de santé dans 24 pays utilisent MetaVision, la suite phare de la société, pour accroître la qualité des soins et améliorer les résultats financiers. Le programme de partenariat de distribution mondial offre une approche de bout en bout permettant aux partenaires de distribution de fournir la solution logicielle de pointe d'iMDsoft. iMDsoft est une filiale en propriété exclusive de N. Harris Computer Corporation.

MetaVision a joué un rôle particulièrement important pendant la pandémie de COVID, car elle offre aux hôpitaux la flexibilité nécessaire pour configurer facilement le système eux-mêmes afin de gérer les flux de travail liés à la COVID. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.imd-soft.com/

DEDALUS Fondé à Florence en 1982 par l'actuel président Giorgio Moretti, Dedalus Group est le premier fournisseur de logiciels de diagnostic et de soins de santé en Europe et l'un des plus importants au monde. La structure d'actionnariat garantit la stabilité et une grande capacité financière grâce à la présence d'Ardian, la plus grande société d'investissement privée d'Europe et la quatrième au monde. En 2016, Dedalus a accéléré sa stratégie d'expansion en ciblant la demande croissante de solutions informatiques et de transformation clinique innovantes et complètes. Avec l'acquisition d'Agfa Healthcare IT, Dedalus a consolidé son leadership en tant qu'acteur paneuropéen dans le secteur des logiciels de santé, avec une position de premier plan dans les domaines des systèmes informatiques hospitaliers (HCIS) et des systèmes de diagnostic (DIS) en Allemagne, en Italie et en France. L'acquisition de l'activité des systèmes informatiques médicaux de DXC poursuit ce parcours et donne à Dedalus une position de leader du marché au Royaume-Uni et en Irlande, tout en renforçant sa présence à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, Dedalus bénéficie d'une forte présence en Europe du Nord, en Autriche, en Suisse, en Espagne, en Chine, au Brésil, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans plusieurs sites en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, avec une présence dans plus de 40 pays différents. Grâce à son portefeuille inégalé de solutions de pointe et de nouvelle génération, Dedalus couvre l'ensemble des besoins des opérateurs de soins de santé, prenant en charge plus de 6 000 hôpitaux et 5 000 laboratoires à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse http://www.dedalus.com/anz

