iMDsoft® choisit IMS MAXIMS comme partenaire commercial pour le système d'information clinique MetaVision® au Royaume-Uni et en Irlande

Lors de la sélection d'un partenaire de distribution pour le Royaume-Uni et l'Irlande, il était primordial pour iMDsoft de trouver une société réputée ayant fait ses preuves dans la mise en œuvre et l'assistance de produits connexes, afin que les clients actuels et futurs continuent à bénéficier d'un service et d'une attention premium. IMS MAXIMS est active au Royaume-Uni et en Irlande depuis plus de 30 ans et met l'accent sur l'innovation et la qualité du service, des attributs qui sont étroitement et stratégiquement alignés avec les valeurs d'iMDsoft

Ensemble, les deux entreprises auront une excellente couverture du Royaume-Uni et de l'Irlande et permettront aux clients de choisir un système d'information clinique de pointe avec une solide expérience en matière d'interopérabilité, soit dans le cadre d'une approche « best-of-breed », soit comme solution clé en main.

« Nous sommes heureux de nous associer à IMS MAXIMS, l'un des principaux fournisseurs de soins de santé numériques au Royaume-Uni et en Irlande. Nos visions et nos valeurs sont étroitement alignées et nous sommes convaincus qu'à travers notre programme de partenaires de distribution, IMS MAXIMS prendra grand soin des utilisateurs actuels et futurs de MetaVision. Nous sommes impatients de travailler avec IMS MAXIMS pour fournir nos systèmes d'information clinique avancés qui enthousiasmeront la région, en faisant progresser la sécurité clinique, les flux de travail et l'efficacité ».

Shahar Sery, Vice-président exécutif, iMDsoft

« Nous sommes très heureux d'avoir conclu un accord avec iMDsoft en tant que partenaire de distribution au Royaume-Uni et en Irlande. L'une des choses qui est devenue très claire au cours du processus a été nos valeurs communes et l'accent mis sur la satisfaction des clients et le soutien qu'ils apportent pour fournir d'excellents soins aux patients En tant que solution de soins intensifs leader sur le marché, MetaVision est totalement complémentaire de la solution MAXIMS d'IMS et nous sommes impatients d'explorer les possibilités offertes par notre base d'utilisateurs commune. Nous sommes convaincus que ce partenariat sera très fructueux au cours des prochaines années et nous nous réjouissons de l'avenir brillant qui nous attend ensemble. »

Thomas Anderson, PDG, IMS MAXIMS

iMDsoft est un leader mondial des systèmes d'information clinique, spécialisé dans les soins intensifs, l'anesthésie et les soins aigus. Des centaines d'hôpitaux et de réseaux de santé dans 24 pays, dont les principaux hôpitaux du NHS, utilisent sa suite MetaVision, le produit phare de la société, pour améliorer la qualité des soins et les résultats financiers. Le programme mondial de partenariat de distribution offre aux partenaires de distribution une approche de bout en bout pour fournir les meilleurs logiciels d'iMDsoft. iMDsoft est une filiale à part entière de N. Harris Computer Corporation.

MetaVision a joué un rôle essentiel dans les hôpitaux tout au long de la pandémie de Covid-19 grâce à ses capacités flexibles de gestion des flux de travail liés à la Covid-19. Pour en savoir plus, consultez www.imd-soft.com .

IMS MAXIMS est un spécialiste primé de la technologie clinique qui s'engage à améliorer la coordination des soins aux patients dans les environnements de soins de santé. Son équipe d'experts travaille en partenariat avec les organisations de soins de santé afin d'identifier et de fournir des solutions technologiques de partage d'informations sur mesure et durables, permettant de fournir des soins plus sûrs et plus efficaces aux générations actuelles et futures.

Les 35 ans de collaboration de l'organisation avec les professionnels de la santé ont permis de développer des logiciels de dossier patient électronique éprouvés, flexibles, conviviaux, sûrs et interopérables. L'approche de l'entreprise en matière de transformation numérique permet également d'améliorer l'engagement et la responsabilisation des cliniciens dans les services et départements de l'hôpital. Les délais de déploiement sont rapides, ce qui signifie que les cliniciens et les patients peuvent bénéficier rapidement d'améliorations en termes d'efficacité et de sécurité. Et avec l'ambition de relever les défis actuels en matière de soins de santé, IMS MAXIMS offre des options flexibles pour soutenir les prestataires de soins de santé dans la mise en œuvre et la maintenance continues. Pour en savoir plus, consultez le site www.imsmaxims.com

Contact et questions :

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le programme de partenariat de distribution d'iMDsoft, veuillez contacter [email protected]

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur IMS MAXIMS et MetaVision au Royaume-Uni et en Irlande, veuillez contacter [email protected]

www.imd-soft.com



