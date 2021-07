iMDsoft® macht IMS MAXIMS zum Channel Partner für das klinische Informationssystem MetaVision® in Großbritannien und Irland

TEL AVIV, Israel und MILTON KEYNES, England, 27. Juli 2021 /PRNewswire/ -- iMDsoft und IMS MAXIMS freuen sich, eine Channel-Partnerschaft bekannt zu geben, nach der IMS MAXIMS die MetaVision Suite exklusiv an Krankenhäuser in Großbritannien und Irland vermarkten und Schulungen, Implementierung und Unterstützung für MetaVision-Kunden in diesen Märkten anbieten wird.