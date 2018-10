PARIS, 26 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Imerys Carbonates EMEA annonce une hausse des prix de son portefeuille de carbonates de calcium utilisés pour la fabrication de papier, de carton et d'autres produits de spécialité, tels que les peintures et revêtements, les polymères, les adhésifs et les produits de scellement.

Les augmentations entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et sont soumises aux dispositions d'accords de contrats individuels. Les prix subiront une hausse générale de 4 à 8 % en fonction de la catégorie, de l'emballage et des conditions de livraison des produits.

Imerys Carbonates EMEA fait face à une augmentation des coûts liée à l'énergie en raison d'une augmentation continue de tous les types d'énergie (carburant, gaz, électricité), aux matières premières et produits chimiques ainsi qu'aux emballages et au fret en raison de la pénurie de chauffeurs routiers, de l'augmentation des taxes routières dans certains pays et de l'augmentation des coûts de carburant. Bien qu'elle développe en permanence des programmes d'efficacité des processus et des achats ainsi que d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, Imerys Carbonates EMEA ne peut pas absorber cette augmentation significative des coûts en 2019.

Imerys Carbonates EMEA reste déterminée à continuer d'investir dans ses activités afin de garantir les plus hauts niveaux de qualité de produits et services, de développement et d'efficacité de la chaîne logistique afin de répondre de manière durable aux besoins futurs de ses clients. Son objectif demeure d'offrir à ses clients des solutions rentables et à valeur ajoutée.

L'équipe commerciale d'Imerys Carbonates EMEA contactera ses clients pour leur donner des détails sur des augmentations spécifiques dans les prochaines semaines. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter directement votre responsable de compte.

Contact pour les médias :

Catherine Multrier

32 4 379 98 29

carbonatescs.emea@imerys.com