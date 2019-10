IMI e GustoMSC assinam acordo de licenciamento de design de plataforma autoelevatória

Nils van Nood, diretor-executivo da GustoMSC, acrescentou: "A IMI é uma parte importante da visão saudita 2030. Contribuir para esta visão é uma excelente oportunidade para atendermos clientes importantes na Arábia Saudita e na região. Como uma empresa de design e fornecedora de equipamentos essenciais, nós consideramos a IMI uma parceira importante".

A GustoMSC, responsável pelo fornecimento do design básico, personalizará uma de suas reconhecidas plataformas autoelevatórias de perfuração da série CJ. Combinado com o foco nas capabilidades específicas de construção e instalação da IMI, o tempo em geral para a construção da plataforma será reduzido. O design mantém suas características principais comprovadas na área, como o design de escora resistente com suporte em X, os sistemas de suspensão de engrenagem de cremalheira e o sistema cantilever com direção X-Y. O design da plataforma da IMI visa ser uma solução 'adequada para um propósito' possibilitando perfurações seguras, eficientes e confiáveis para a Arábia Saudita.

O desenvolvimento completo do design será iniciado nas próximas semanas. A GustoMSC atua como uma empresa independente de design de plataformas, possibilitando à IMI e seus clientes obter uma abordagem aberta para os fornecedores principais que queiram tornar-se parte do programa futuro da construção. Há cerca de um ano, a ARO Drilling anunciou planos de pedidos de no mínimo 20 plataformas de perfuração autoelevatórias para construção na IMI. A finalização do pedido inicial das plataformas está prevista para o segundo semestre de 2020.

Sobre a IMI

A International Maritime Industries, localizada no Complexo King Salman para Indústrias e Serviços Marítimos Internacionais em Ras Al-Khair, Arábia Saudita, será a maior instalação de serviços completos na região do Oriente Médio e Norte da África. Após a conclusão da construção, a capacidade anual da instalação será de quatro (4) novas plataformas de construção offshore e mais de 43 novas embarcações, incluindo VLCCs, além da prestação de serviços a mais de 260 produtos marítimos. O início da primeira fase das operações de produção está previsto para o final de 2020 com a instalação atingindo sua capacidade total de produção por volta de 2022. A International Maritime Industries é uma joint venture entre a Saudi Aramco, Lamprell, Bahri e Hyundai Heavy Industries.

