IMKAN décerne le rôle d'entrepreneur principal à la société chinoise CNTC pour le projet Pixel dans le Makers District de l'île Reem

Walid El-Hindi, PDG d'IMKAN, a déclaré : « L'union de nos sociétés reflète la collaboration étroite entre la Chine et les ÉAU. Abu Dhabi est un pôle de commerce mondial et les ÉAU s'apprêtent à jouer un rôle crucial dans l'Initiative route et ceinture de la Chine. »

Xinrong Xu, vice-président de CNTC, a déclaré : « Nous nous réjouissons de cette collaboration. La Chine et les ÉAU jouissent d'une relation de symbiose englobant la culture, l'investissement et le commerce sur la base d'une compréhension approfondie du rôle important que nous jouons tous deux dans le développement économique et la prospérité de la région. »

CNTC, qui a reçu le prix Luban à plus de 15 reprises, a contribué à des projets comme la tour Shanghai, les terminaux des aéroports internationaux de Shanghai Hongqiao et de Pékin, le Bâtiment fédéral russe, la Tour du président de Bangalore et le bâtiment du Parlement togolais.

Le caractère hybride des sociétés internationales impliquées dans la construction et la conception de Pixel reflète la nature progressiste de la capitale des ÉAU. IMKAN a fait équipe avec MVRDV, cabinet d'architecture néerlandais de renommée mondiale, qui partage l'éthos axé sur la recherche du promoteur et, comme IMKAN, ce cabinet est réputé pour intégrer les principes de placemaking à ses méthodes. MVRDV a participé à de nombreux projets de renommée mondiale, dont la remarquable bibliothèque Tianjin Binhai en Chine, ou le Seoullo 7017 Skygarden à Séoul. Les designers primés sont aussi à l'origine de la boutique emblématique de Bulgari à Kuala Lumpur et du projet Future Towers à Pune, en Inde.

Le travail sur les sept tours de Pixel devrait s'achever au cours du quatrième trimestre de l'année 2021. Le quartier dynamique constitue une communauté riche en installations, à usage mixte, où il est possible de se déplacer à pieds facilement, structurée autour d'une place, et sera composé de 525 unités résidentielles. Ses tours uniques comprendront des espaces publics interactifs tels que des zones de travail collaboratif. Outre 26 installations palpitantes, Pixel comptera des espaces de restauration proposant des produits d'origine locale, des boutiques et des pôles créatifs. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Web sur le projet Pixel d'IMKAN ou contacter l'équipe d'IMKAN à l'adresse hello@imkan.ae

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/962933/Cam_Central_Plaza_Pixel.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/962934/Cam_Aerial.jpg



http://www.thepixel.ae/



SOURCE IMKAN