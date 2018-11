Immense succès du 7e sommet mondial de l'investissement des gestionnaires de grandes fortunes à Dubaï

Le groupe d'élites de milliardaires, de cheikhs, de familles royales et de chefs d'entreprises du monde entier se sont réunis au Four Seasons Resort de Jumeirah Beach sous le haut patronage de Son Altesse le cheikh Ahmed Al Maktoum. Représentant plus de deux billions de dollars de fortune cumulée, le groupe a bénéficié des enseignements de 90 intervenants renommés du monde entier avec l'expertise unique dans des domaines essentiels tels que les thèmes d'investissement, la dynamique familiale et les objectifs d'avenir.

« C'est réellement un honneur d'accueillir de nouveau avec un grand succès ce sommet de Dubaï et j'apprécie le soutien des leaders du monde entier qui étaient présents et ont aidé à assurer la réussite de l'évènement, » a déclaré Anthony Ritossa, président de Ritossa Family Office, une entreprise familiale existant depuis 600 ans et qui remonte à l'empire vénitien en Europe.

« Le 7e sommet mondial des gestionnaires de grandes fortunes de Dubaï représente un couronnement pour Anthony Ritossa et tous ceux qui ont participé. Ce n'est pas une surprise que cet événement soit reconnu comme le plus important et le plus exclusif rassemblement des gestionnaires de patrimoine jamais organisé et c'est un honneur d'offrir le patronage pour un événement aussi illustre. Comme lors des précédents sommets, de nombreuses familles éminentes du monde entier se sont réunies pour des discussions de haut niveau traitant des moyens d'enrichir les héritages familiaux, de faire croître et préserver la richesse et de partager des idées. Nous attendons avec impatience les évènements futurs, » a expliqué Mohamed Al Ali, PDG et conseiller de Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, des Émirats arabes unis.

« J'ai été très heureux de participer au 7e sommet à Dubaï, à la fois comme expert invité et comme participant. J'ai rencontré beaucoup de personnes intéressantes et j'ai eu le plaisir d'écouter de nombreuses idées et points de vue. C'était un événement formidable, » a déclaré pour sa part Son Altesse le prince Michel de Yougoslavie, de Monaco.

« Le 7e sommet des gestionnaires de grandes fortunes sous le patronage du cheikh Ahmed Al Maktoum a montré une nouvelle étape réussie de l'initiative et la vision d'Anthony de mettre en contact et rassembler les grandes fortunes, les investisseurs et les gestionnaires de patrimoine avec les dernières tendances du marché et les sociétés technologiques. J'ai assisté aux trois dernières éditions de l'évènement et j'ai apprécié le public, le lieu, la qualité et les sujets traités par les panels d'experts lors de discussions ouvertes. J'ai hâte de découvrir les surprises que nous réserve la prochaine édition du sommet, » a déclaré Faris M. Al Tahtamooni, directeur principal, initiatives internationales, du bureau privé du cheikh Saeed Al Maktoum, Émirats arabes unis.

« Anthony Ritossa a encore relevé la barre pour dépasser les attentes. C'est un véritable honneur pour moi de participer au comité consultatif de ce sommet mondial de l'investissement des gestionnaires de grandes fortunes qui est devenu sans aucun doute le rassemblement le plus prestigieux des gestionnaires de patrimoine dans le monde.

Ce sommet de Dubaï a clairement ouvert des opportunités d'affaires au Moyen-Orient pour les gestionnaires de grandes fortunes participants et leurs délégués ; l'évènement était une présentation parfaite de Dubaï en particulier pour ceux comme moi qui n'étaient jamais venus ici, » a expliqué Giuseppe Ambrosio, président de l'Association monégasque du Family Office.

« C'est le seul sommet mondial à Dubaï où l'affluence et l'influence associent des forces synergiques pour catapulter des plateformes révolutionnaires de commerce, de richesse et des opportunités incroyables pour des entreprises mondiales novatrices, » a expliqué Sheila Barry Driscoll de The Billionaire Foundation.

Les sommets Ritossa sont simplement les meilleurs sommets d'investissement avec des personnes remarquables et des débats intelligents et de grande qualité et c'est pourquoi nous sommes fiers d'être le principal sponsor pour la troisième fois. Lors de cette édition à Dubaï, le débat a traité de tendances clés comme l'arrivée de titres associés à des actifs comme instruments négociables qui offrent une large gamme d'alternatives de stratégies d'investissement, » a expliqué Nick Ayton, fondateur et PDG de Chainstarter & Family Office Crypto Advisor, du Royaume-Uni.

Comme pour tous les sommets d'investissement de Ritossa Family Office, le sommet de Dubaï s'est centré sur des conversation privées, la mise en réseau uniquement sur invitation et de pair à pair ainsi que le leadership d'opinion transfrontalier conçu pour informer des familles importantes ayant la même vision, sur quoi investir et comment. Parmi les séances les plus importantes on peut citer : transition familiale et dynasties, coup de projecteur sur le Moyen-Orient comme leader mondial, intelligence artificielle et apprentissage machine, croissance des crypto-monnaies et impact, gouvernance éthique et sociale et durabilité.

Pour des détails sur les futurs sommets mondiaux de l'investissement des gestionnaires de grandes fortunes, veuillez envoyer un message électronique à info@RitossaSummits.com ou consulter le site www.RitossaSummits.com.

Pour voir une liste des participants à l'évènement de Dubaï, consulter http://ritossasummits.com/agenda.pdf.

