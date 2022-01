Immervision annonce le module de caméra le plus fin au monde pour l'industrie des ordinateurs portables

LAS VEGAS, 10 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Immervision, le premier développeur mondial de systèmes de vision avancés combinant l'optique, le traitement d'images et la technologie de fusion de capteurs, a le plaisir d'annoncer le lancement de son nouveau module de caméra grand angle de 8 MP pour ordinateurs portables, les tablettes et les blocs notes avec la technologie brevetée Immervision apportant une clarté d'image de pointe.

La combinaison de l'objectif et du capteur ultra grand angle de 8 MP d'Immervision ne mesure que 3,8 mm d'épaisseur et offre une solution de haute qualité pour une variété d'applications nécessitant une résolution plus élevée, un large champ de vision et un contrôle avancé de la distorsion. Cette solution peut gérer une variété de scénarios de vidéoconférence en capturant des scènes plus grandes avec une couverture, une densité de pixels et une qualité optimales du capteur d'image.

Les fabricants d'ordinateurs portables, répondant aux demandes de leurs clients en matière de vidéoconférence de haute qualité, sont confrontés au problème difficile d'augmenter la résolution des appels vidéo et le champ de vision de la caméra tout en disposant d'un espace limité pour installer du matériel de caméra avancé. Ils doivent trouver des moyens de rétrécir à la fois les objectifs et le module de la caméra. Beaucoup sont incapables d'y parvenir, ce qui les laisse aux prises avec des images déformées, une faible résolution et des caméras à champ de vision étroit, peu performantes dans des conditions de faible luminosité.

« En travaillant avec les équipementiers, nous avons pu les aider à maximiser le champ de vision et la qualité d'image dans les quelques millimètres d'espace disponibles dans les appareils modernes », a expliqué Patrice Roulet Fontani, cofondateur et vice-président de la technologie chez Immervision. « Ce module de caméra miniature peut être utilisé en conjonction avec les algorithmes de correction de distorsion à grand angle d'Immervision, avec l'algorithme de protection du visage et du corps, permettant aux équipementiers de vivre une expérience d'appel vidéo inédite, nouvelle et fraîche. »

Cette annonce s'inscrit dans la continuité de l'expérience éprouvée de l'entreprise, qui a travaillé avec ses clients pour développer et réaliser des projets de systèmes de vision, du concept à la production en série, tout en déposant plusieurs brevets dans 28 familles de brevets, notamment dans les domaines de l'optique grand angle et de la forme libre, du traitement d'images, de la fusion de capteurs et de l'IA.

À propos d'Immervision Avec plus de 20 ans d'innovation, Immervision crée des solutions qui vont au-delà de la vision humaine. Sa technologie Deep Seeing et ses experts renommés en conception optique grand angle et en traitement d'images permettent aux appareils intelligents dotés d'yeux surhumains de capturer des données visuelles et contextuelles de haute qualité. La société invente, personnalise et concède sous licence des objectifs grand angle et une technologie logicielle d'imagerie pour l'IA, la vision artificielle et les applications utilisateur, de la capture à l'affichage, dans les secteurs du mobile, de l'automobile, de la robotique, de la sécurité et d'autres industries de produits industriels et de consommation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.immervision.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1722229/Immervision_laptops_tablets.jpg

SOURCE Immervision