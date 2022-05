Impact Minds : Standing Together, l'événement Latimpacto qui vise à stimuler l'investissement social et environnemental en Amérique latine

Latimpacto , principal promoteur de l'investissement social et environnemental en Amérique latine, a tenu son premier événement à Carthagène, en Colombie.

BOGOTA, Colombie, 15 mai 2022 /PRNewswire/ -- Impact Minds : Standing Together a pu compter sur la participation d'intervenants tels que Larry Sacks, directeur de mission à USAID Colombia, Juan Carlos Mora, président de Bancolombia, et Sandra Breka, PDG de la Fondation Bosch. Leurs qualités de dirigeants ont inspiré plus de 350 participants de 25 pays représentant l'Amérique latine, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, parmi lesquels des organisations comme des fonds à impact, des fondations, des family offices ou des entreprises.

« Cette conférence est la première du genre en Amérique latine. Elle a été conçue pour que ces investisseurs se rapprochent de la réalité de nos villes et progressent dans la mise en place de nouveaux partenariats. Latimpacto encourage la connaissance et le rapprochement pour améliorer les résultats, en étant plus rigoureux concernant l'investissement, la gestion, la mesure et l'apport de soutien non financier, » a déclaré Carolina Suárez, PDG de Latimpacto.

Durant les trois jours et demi de l'événement, les participants ont observé plus de 10 projets sociaux et environnementaux. Au cours des conférences, nous nous sommes reflétés sur les facteurs qui font de l'Amérique latine un terrain fertile pour l'investissement à impact : 11 collectifs de partage sur la migration, le genre, l'action climatique, la petite enfance et la mesure de l'impact social ; 7 ateliers sur l'investissement à impact et le financement mixte ; 1 démonstration en direct avec 11 présentations sur l'éducation, le développement des écosystèmes et les initiatives de développement rural ; et le lancement du rapport sur le climat et la conservation.

Sandra Breka, PDG de la Fondation Bosch a déclaré : « En Europe, nous ne connaissons pas bien l'Amérique latine, c'est pourquoi le niveau d'engagement est insuffisant. Il est important d'avoir une communauté de soutien en Amérique latine qui nous transmette la connaissance nécessaire. »

Les nouveaux rapprochements devraient porter leurs fruits au cours des prochains mois, soutenus par l'équipe Latimpacto, opérant au Mexique, au Brésil, au Chili et en Colombie.

