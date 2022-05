Impact Minds Standing Together, o evento da Latimpacto com foco em promover mais investimento socioambiental na América Latina

Latimpacto, o principal promotor de investimento socioambiental na América Latina, realizou sua primeira Conferência em Cartagena, Colombia.

CARTAGENA, Colombia, 9 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Impact Minds: Standing Together contou com a participação de atores como: Larry Sacks, director da missão USAID na Colômbia; Juan Mora, presidente do Bancolombia, e Sandra Breka, presidente da Fundação Bosch; que no papel de lideranças reconhecidas, inspiraram mais de 350 participantes, de 25 países, representando a América Latina, Europa, Ásia e África; incluindo organizações como fundos de impacto, fundações, family offices, empresas, entre outros.

"Esta conferência é a primeira do gênero na América Latina. Foi desenhada para que estes investidores se conectassem à realidade das nossas cidades e para avançarem na construção de novas alianças. Na Latimpacto, promovemos conhecimento e conexões para obter melhores resultados, através de um maior rigor no investimento, gestão, medição e na forma como é feito o acompanhamento não financeiro", afirma Carolina Suárez, CEO da Latimpacto.

Neste encontro de 3 dias e meio, os participantes foram imersos em mais de 10 visitas a projectos sociais e ambientais. Durante os diálogos, os fatores que fazem da América Latina um terreno fértil para o investimento de impacto foram explorados em profundidade: 11 sharing collectives sobre migração, gênero, ação climática, primeira infância e medição do impacto social; 7 workshops sobre venture philanthropy e financiamento híbrido; 1 demo live, onde 11 iniciativas sobre educação, desenvolvimento de ecossistemas e desenvolvimento rural foram apresentadas; e o lançamento do relatório sobre clima e conservação.

"Estudos como este relatório sobre clima e conservação são importantes para trazer para chamar atenção para a agenda das mudanças climáticas. Há muitas oportunidades para apoiar, mas há um caminho a ser construído" - Márcia Soares, Líder de Redes e Parcerias do Fundo Vale, Brasil.

As novas conexões deverão começar a dar frutos nos próximos meses, acompanhadas pela equipe Latimpacto, com presença no México, Brasil, Chile e Colômbia.

Saiba mais sobre a Latimpacto: www.latimpacto.org

Sobre Latimpacto

É uma organização que facilita a maximização do impacto dos investimentos e iniciativas sociais na América Latina e no Caribe, através da colaboração entre atores e instrumentos financeiros. A Latimpacto aproveita todo o conhecimento de suas redes irmãs com mais de 17 anos de experiência e cerca de 1.300 membros investindo na Europa (EVPA), Ásia (AVPN) e África (AVPA).

FONTE Latimpacto

SOURCE Latimpacto