ImpactWayv et l'organisation Miss Univers s'associent dans le cadre du Global Impact Challenge

ImpactWayv est une alternative plus saine et plus significative aux principales plateformes de réseaux sociaux. Elle fonctionne comme un écosystème numérique d'un genre entièrement nouveau, axé sur le bien social et permettant aux utilisateurs, personnes, entreprises et organisations à but non lucratif, d'avoir un impact social à l'échelle mondiale, de s'y engager et de le partager.

L'application ImpactWayv est destinée à soutenir l'interactivité et l'engagement en matière d'impact social à l'échelle mondiale pour la communauté mondiale des candidates de Miss Univers de près de 80 pays, et leurs fans, abonnés et téléspectateurs du monde entier, atteignant près d'un demi-milliard de téléspectateurs.

Dans le cadre de la 70e compétition MISS UNIVERS, ImpactWayv organise également un défi parmi tous les délégués pour créer le plus d'« impacts » sur l'application ImpactWayv parmi leurs fans et abonnés. Les impacts sont la nouvelle mesure de l'engagement social propre à ImpactWayv, qui mesure la sensibilisation générée et les actions inspirées par l'activité sur la plateforme.

Le défi ImpactWayv est ouvert à tous les participants et se déroule sans interruption jusqu'au 11 décembre 2021. Le gagnant du défi, déterminé par le plus grand nombre d'impacts et la créativité globale, sera annoncé lors de la retransmission en direct et recevra un don de la part d'ImpactWayv à une organisation caritative de son choix.

Dan Rubino, cofondateur et PDG d'ImpactWayv, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à l'organisation Miss Univers pour le concours de cette année, qui célèbre les réalisations, la vision et la bonne volonté des candidates du monde entier. Elles sont de véritables influenceuses et créatrices de bienfaits sociaux. L'application ImpactWayv est la plateforme de réseaux sociaux spécialement conçue pour nous unir tous afin de créer un véritable changement positif à l'échelle mondiale. »

« Je pense qu'il est important que les gens se rassemblent et travaillent pour vraiment faire une différence à la fois dans leurs communautés et dans le monde », a déclaré Paula M. Shugart, présidente de l'organisation Miss Univers. « À une époque où les réseaux sociaux font l'objet de tant d'attention, je ne pouvais pas être plus heureuse que d'utiliser le réseau Miss Univers pour s'associer à ImpactWayv, dont le seul but est d'utiliser les médias sociaux pour améliorer la vie des individus. »

ImpactWayv est maintenant disponible en téléchargement gratuit sur l'App Store d'Apple ici.

À propos de l'organisation Miss Univers :

L'organisation Miss Univers est une communauté mondiale qui permet aux femmes de réaliser leurs objectifs grâce à des expériences qui renforcent la confiance en soi et créent des opportunités de réussite. Les programmes MISS UNIVERSE® offrent aux 10 000 femmes qui y participent chaque année une plateforme internationale permettant d'apporter des changements positifs grâce à des efforts humanitaires et professionnels influents. Les candidates et les titulaires du titre sont des leaders et des modèles dans leurs communautés, développent des objectifs personnels et professionnels, et inspirent les autres à faire de même. L'organisation Miss Universe est une société Endeavor. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.missuniverse.com.

À propos d'ImpactWayv, Inc.

ImpactWayv, Inc. est une société de médias et de technologie à impact social, composée de leaders d'opinion et d'acteurs issus des secteurs des affaires, des organisations à but non lucratif et de la technologie. ImpactWayv a été créée pour perturber et transformer le monde des affaires et de la philanthropie par le biais de la technologie, afin de faire progresser le bien social universel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.impactwayv.com.

Pour toute question de la part des médias, veuillez contacter Sam Amsterdam, Marketing et communication, ImpactWayv, +1 (202) 910-8349, [email protected]

