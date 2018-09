Importância do agro para o país norteia discussões do 7º Fórum LIDE de Agronegócios

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749153/7_Forum_LIDE_de_Agronegocios.jpg

O Fórum contou, na abertura, com as presenças do secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novacki; do secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Francisco Jardim; do prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira; do presidente da John Deere Brasil, Paulo Hermann; além do chairman do LIDE, Luiz Fernando Furlan; do chairman do Lide Ribeirão Preto, Maurilio Biagi Filho; do CEO do LIDE, Gustavo Ene; do presidente do Lide Ribeirão Preto, Fabio Fernandes; e de Roberto Rodrigues.

O tom predominante nos pronunciamentos foi da importância do agronegócio para o momento econômico atual do país. "Esse nosso evento ajuda a compartilhar com as lideranças do setor o otimismo que caracteriza o agronegócio de maneira geral. Penso que o trabalho de todos nós, ligados ao agro, deve influenciar positivamente o País", resumiu o ex-ministro Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE. Ao término dos debates, uma cerimônia oficializou a transmissão do cargo de presidente do Lide Agronegócios do ex-ministro Roberto Rodrigues, para a ex-secretária de Agricultura de São Paulo, Mônika Bergamaschi.

Em seguida, foram anunciados os vencedores do PRÊMIO LIDE AGRONEGÓCIOS 2018. Na categoria Agroindústria, 3 Corações, Louis Dreyfus Company e Santa Helena; em Exportação, Bunge, Minerva e Ourofino; em Inovação e Tecnologia, BASF, DSM e Jacto; na categoria Revistas, A Granja, DBO e Dinheiro Rural; em TV, Canal Rural, Terraviva e TV Globo Rural e em Startup, a Aegro. Foi prestada uma homenagem especial ao jornalista e especialista em Comunicação e Marketing Rural, José Luiz Tejon Mejido.

O FÓRUM LIDE DE AGRONEGÓCIOS contou com o patrocínio de BROTO LEGAL, GOCIL, GRUPO VAMOS e JSL. E apoio de ACCENTURE, AD´ORO AGROINDÚSTRIA, GRUPO MAUBISA, RAÍZEN, SÃO FRANCISCO, SICREDI E TOTVS, além da colaboração da BOSCH, BRD, ICON AVIATION, PAMCARY, TEREOS e TOYOTA. Mídia partners: CANAL RURAL, ESTADÃO, LIDE PLAY, PR NEWSWIRE, RÁDIO JOVEM PAN e REVISTA LIDE. COOXUPÉ, ECCAPLAN, F&Q BRASIL, FORMAG´S, MECÂNICA DE COMUNICAÇÃO, MISTRAL, RCE DIGITAL, SÃO FRANCISCO e UPS foram os fornecedores oficiais.

CONTATO: Alan Cruz - Tel: 11 3039-6067 - alancruz@grupodoria.com.br

FONTE LIDE

Related Links

http://www.lideglobal.com