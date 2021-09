Importante logro de sostenibilidad: Belvedere completa su instalación de captura de biomasa

Made With Nature —una poderosa plataforma introducida en 2020 que ancló firmemente la marca en la naturaleza- se propuso demostrar cómo en esta nueva era de conciencia, en la que los consumidores se preocupan más que nunca por lo que meten en sus cuerpos, que Belvedere se elabora con centeno polaco y agua purificada, para luego ser magistralmente elaborado en un proceso de destilación al fuego en un vodka extraordinario de sabor y carácter. Para Belvedere también es imprescindible lo que los humanos ponen en nuestra tierra: codificar el compromiso de nutrir las tierras que compartimos, como se ejemplifica con la apertura de esta instalación de captura de biomasa en la destilería.

De cara al futuro, la marca está tomando medidas audaces para abordar temas medioambientales con el fin de preservar los terruños de los que procede su centeno, aplicando nuevas prácticas empresariales responsables e iniciativas ecológicas innovadoras. Estas ambiciones abordan diversos temas y vienen acompañadas de más de una década de métodos de investigación académica y de aplicación, y se centran en soluciones que demuestran que un mejor negocio hace un mundo mejor al servicio de: nutrir los ecosistemas, mitigar el impacto climático y comprometerse con la sociedad.

El presidente y consejero delegado de Belvedere Vodka, Rodney Williams, comentó la apertura inaugural de la instalación de biomasa señalando que "Hay un proverbio chino que dice: 'un viaje de 1000 millas comienza con un paso'. Sabemos que nos queda un largo camino para hacer realidad nuestras ambiciones de alimentar las tierras que compartimos y proteger los ecosistemas y la biodiversidad de los que dependemos. Esta nueva instalación de biomasa supone un gran paso (realmente un salto) hacia adelante para que Belvedere haga realidad nuestra creencia de que unas mejores prácticas empresariales crean un mundo mejor; estamos construyendo sobre estos logros poniendo el listón aún más alto para nosotros mismos con ocho compromisos de sostenibilidad alcanzables para 2025."

Los 8 compromisos incluyen:

Convertirse a la agricultura ecológica: A partir de 2020, Belvedere comenzó a abastecerse de ingredientes ecológicos para todas las futuras innovaciones, y todos los nuevos productos reflejarán esta nueva norma a partir de 2021. A partir de 2023, la marca iniciará su transición de ser totalmente ecológica.

A partir de 2020, Belvedere comenzó a abastecerse de ingredientes ecológicos para todas las futuras innovaciones, y todos los nuevos productos reflejarán esta nueva norma a partir de 2021. A partir de 2023, la marca iniciará su transición de ser totalmente ecológica. Restaurar paisajes: Belvedere está trabajando actualmente en un programa de regeneración del suelo que se lanzará en Polonia y que tiene como objetivo proteger el carácter natural de los terruños agrícolas.

Belvedere está trabajando actualmente en un programa de regeneración del suelo que se lanzará en Polonia y que tiene como objetivo proteger el carácter natural de los terruños agrícolas. Reducir el desperdicio de agua: El objetivo es reducir el desperdicio de agua en un 40%, lo que contribuirá a una reducción global del 27% del agua procedente de los pozos de la marca para 2024.

El objetivo es reducir el desperdicio de agua en un 40%, lo que contribuirá a una reducción global del 27% del agua procedente de los pozos de la marca para 2024. Soluciones de energía renovable: Además de los pasos de la instalación de captura de biomasa, Belvedere está trabajando para instalar una solución complementaria de energía solar en su destilería para 2023.

Además de los pasos de la instalación de captura de biomasa, Belvedere está trabajando para instalar una solución complementaria de energía solar en su destilería para 2023. Soluciones de embalaje sostenible: Belvedere ha eliminado el 95% de los plásticos de un solo uso y ha comenzado a aplicar el diseño ecológico en todos los nuevos productos y POSM. Para 2025, Belvedere se ha comprometido a reducir aún más el uso de plástico en un 50%, aumentar el uso de plástico reciclado en un 50% y aumentar el uso de vidrio reciclado.

Belvedere ha eliminado el 95% de los plásticos de un solo uso y ha comenzado a aplicar el diseño ecológico en todos los nuevos productos y POSM. Para 2025, Belvedere se ha comprometido a reducir aún más el uso de plástico en un 50%, aumentar el uso de plástico reciclado en un 50% y aumentar el uso de vidrio reciclado. Recuperar el subproducto de los residuos térmicos: Para 2022, Belvedere pretende convertir el subproducto de la destilación en combustible. Al mismo tiempo, la marca está trabajando en un plan para recuperar el calor residual mediante la reutilización de los gases de escape, lo que permitirá reducir el consumo de energía de la caldera en un 20% para 2021.

Para 2022, Belvedere pretende convertir el subproducto de la destilación en combustible. Al mismo tiempo, la marca está trabajando en un plan para recuperar el calor residual mediante la reutilización de los gases de escape, lo que permitirá reducir el consumo de energía de la caldera en un 20% para 2021. Trabajar con las comunidades locales para promover y suministrar energía verde: la marca está trabajando en un plan para suministrar la red eléctrica de la ciudad con la energía verde producida internamente a partir de 2025. Al mismo tiempo, ayudará a sus socios agrícolas a pasar de una dependencia del carbón del 100% al 0% con un nuevo plan de energía renovable que se aplicará en 2025 directamente en las instalaciones.

la marca está trabajando en un plan para suministrar la red eléctrica de la ciudad con la energía verde producida internamente a partir de 2025. Al mismo tiempo, ayudará a sus socios agrícolas a pasar de una dependencia del carbón del 100% al 0% con un nuevo plan de energía renovable que se aplicará en 2025 directamente en las instalaciones. Aprovechar las colaboraciones de ONG y universidades para una mayor protección y eficiencia del agua:

Seguir financiando la Fundación para la Protección del Medio Ambiente Natural: Proteger el entorno natural del río local Pisia-Gągolina diseñando un plan de salvaguarda y restauración que se aplicará a partir de 2022.

Proteger el entorno natural del río local Pisia-Gągolina diseñando un plan de salvaguarda y restauración que se aplicará a partir de 2022.

Cooperación a largo plazo con la Universidad Técnica de Lodz y otras universidades locales: Para 2023, Belvedere ha diseñado nuevas soluciones técnicas para reducir aún más nuestro consumo de agua.

El plan de Belvedere para la energía verde y renovable se ha estado gestando durante muchos años. Entre 2012 y 2017, la marca redujo las emisiones de CO2 en un 42 % al cambiar las fuentes de combustible. La destilería de Belvedere, con 111 años de antigüedad, tiene un largo historial de apoyo a la comunidad polaca con iniciativas de sostenibilidad. Es cofundadora de la Fundación para la Protección del Medio Ambiente Local y solo se abastece de granos de centeno polacos a nivel local, trabajando para cultivar relaciones a largo plazo con solo cinco fuentes agrícolas polacas. También puso en marcha el Programa de Espirituosos Crudos, lanzado en colaboración con la Universidad Técnica de Lodz para promover el crecimiento sostenible del centeno polaco.

ACERCA DE BELVEDERE

Elaborado con centeno polaco, agua purificada y un proceso de destilación al fuego, Belvedere no contiene ningún aditivo, de acuerdo con la normativa legal del vodka polaco que dicta que no se puede añadir nada, está certificado como kosher y no contiene gluten. Producido en una de las destilerías polacas más antiguas del mundo, que lleva elaborando vodka desde 1910, los maestros destiladores de centeno de Belvedere se basan en los 600 años de historia de la elaboración de vodka polaco para crear vodkas dinámicos de sabor y carácter distintos. Todos los vodkas son sin gluten*. Para más información, visite https://www.belvederevodka.Com

*Https://nationalceliac.Org/frequently-asked-questions-about-alcohol-on-the-gluten-free-diet/

POR FAVOR, BEBA CON RESPONSABILIDAD

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1611332/Belvedere_Vodka_New_Biomass_Capture_Facility_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1611333/Belvedere_Group_Photo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1611334/Belvedere_Group_Photo_Walking.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1273617/Belvedere_Vodka_Logo.jpg

SOURCE Belvedere Vodka