Importantes bancos de transporte marítimo e seguradoras marítimas preparam o caminho para o estabelecimento de uma base de comparação de emissões alinhada com a meta de 1,5 ºC

Trinta bancos de transporte marítimo e 16 seguradoras e corretoras marítimas anunciaram hoje que as Poseidon Principles adicionarão mais trajetórias para reportar o alinhamento climático com um futuro de 1,5 ºC. Esse novo compromisso alinhará as Poseidon Principles com a ambição da ONU e da mais recente ciência do clima disponível.

NOVA YORK, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- As Poseidon Principles assumiram o compromisso de adotar uma trajetória de redução de emissões que esteja de acordo com os compromissos de zerar as emissões líquidas, assim que uma trajetória ou trajetórias forem disponibilizadas. As Poseidon Principles oferecem uma estrutura para que instituições financeiras e seguradoras marítimas avaliem e informem publicamente o alinhamento climático dos portfólios de financiamento de navios e seguros marítimos com os objetivos globais de ação climática.

"A urgência é clara. Devido ao papel que o transporte marítimo tem na economia global, devemos acelerar nossa ambição de atingir a meta de temperatura de 1,5 ºC do Acordo de Paris. Essa nova ambição permitirá que as Poseidon Principles continuem desempenhando nosso papel de incentivar e apoiar a descarbonização do transporte marítimo", disse Michael Parker, presidente da Global Shipping, Logistics & Offshore, Citi e presidente das Poseidon Principles for Financial Institutions.

As Poseidon Principles já estão em conformidade com a ambição da International Maritime Organization reduzir as emissões de GEE do transporte marítimo internacional em pelo menos 50% até 2050. As Poseidon Principles for Marine Insurance também estabelecem uma referência de trajetória de redução de emissões de acordo com uma redução de 100% até 2050.

O novo compromisso anunciado hoje significa que, uma vez que uma nova trajetória com base em fontes confiáveis e reconhecidas seja estabelecida e adotada pelos membros das iniciativas individuais, os signatários compararão seus portfólios com base em duas trajetórias: uma alinhada com a redução de 50% da IMO até 2050, e uma alinhada com zero emissões líquidas até 2050 e um aumento máximo de temperatura de 1,5 ºC acima dos níveis pré-industriais até 2100, a fim de cumprir as metas de temperatura do Acordo de Paris. Para que a segunda trajetória seja consistente com um futuro de 1,5 ºC, o escopo será ampliado para incluir todas as espécies de gases de efeito estufa e para levar em conta as emissões de toda a cadeia do setor.

"O acesso a dados de emissões reais por meio das Poseidon Principles gera um impacto tangível em nosso negócio, bem como na economia real. Estabelecer trajetórias comuns de descarbonização global nos ajudará a tomar decisões comerciais que reflitam a mais recente ciência do clima disponível. Isso é o certo a fazermos", disse Patrizia Kern-Ferretti, Head Marine, Swiss Re Corporate Solutions e presidente das Poseidon Principles for Marine Insurance.

Saiba mais sobre o compromisso nesta Declaração de Ambição.

Sobre as Poseidon Principles



As Poseidon Principles for Financial Institutions e as Poseidon Principles for Marine Insurance são estruturas para avaliar e relatar o alinhamento dos portfólios de transporte marítimo das instituições financeiras e os portfólios de casco e maquinário das seguradoras marítimas com as metas climáticas. Reconhecendo o papel das instituições financeiras e das seguradoras na promoção da gestão ambiental responsável em toda a cadeia de valor marítima, as Poseidon Principles lhes oferecem ferramentas para promover a colaboração com os clientes, obter dados para melhorar a tomada de decisões estratégicas e enfrentar os impactos das mudanças climáticas.

Ambas as estruturas Poseidon Principles baseiam-se em quatro princípios – avaliação do alinhamento climático, responsabilidade, cumprimento e transparência – que elas compartilham com o Sea Cargo Charter. Criadas sob os auspícios do Global Maritime Forum, as três iniciativas têm como objetivo aumentar a transparência dos impactos ambientais do comércio marítimo global, promover mudanças em todo o setor e apoiar um futuro melhor para o setor e para a sociedade.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1902874/Global_Maritime_Forum_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1902875/Global_Maritime_Forum_Logo.jpg

FONTE Global Maritime Forum

SOURCE Global Maritime Forum