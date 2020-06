Importantes parques industriais são inaugurados no porto de livre comércio de Hainan

HAIKOU, China, 5 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- Um grupo de importantes parques industriais foi inaugurado em 3 de junho na província insular de Hainan na China, em um esforço para promover a construção do porto de livre comércio de Hainan.

Os 11 importantes parques em volta da ilha cobrem três principais campos, incluindo turismo, serviços modernos e tecnologias avançadas.

"Os parques industriais são áreas importantes para ilustrar políticas de comércio e investimento, campos-piloto para ensaios, inovações e reformas ousadas e um novo patamar para reforma e abertura", disse Liu Cigui, secretário do Partido Comunista da China (CPC) do Comitê Provincial de Hainan.

Liu disse que os importantes parques industriais deverão ter uma posição de liderança na construção do porto de livre comércio.

No mesmo dia, o primeiro lote de estações de serviços para compatriotas de Hong Kong, Macau e Taiwan, bem como para chineses de fora do país foram estabelecidos em cinco dos importantes parques industriais do Porto de Livre Comércio de Hainan, incluindo o Novo Distrito de Haikou Jiangdong, a Zona de Desenvolvimento Econômico de Yangpu, a Zona Piloto de Turismo Médico Internacional de Boao Lecheng, a Cidade de Ciência e Tecnologia da Baía de Sanya Yazhou e o Parque de Software Ecológico de Hainan.

As estações de serviço estão sob a orientação unificada do Departamento de Trabalho de Força Unida do Comitê Provincial de Hainan do Partido Comunista da China, com o objetivo de fornecer consultoria de negócios e orientação de coordenação para compatriotas de Hong Kong, Macau e Taiwan, bem como de chineses de fora do país que vêm para Hainan para investir e iniciar empresas, para impulsionar a implementação de políticas relevantes para o Porto de Livre Comércio de Hainan.

Atualmente, há mais de 3,9 milhões de haianeses de fora do país em mais de 60 países e regiões. Cerca de 400 mil compatriotas de Hong Kong e Macau são originários de Hainan, há mais de 3.000 compatriotas de Taiwan e mais de 1.500 empresas fundadas por taiwaneses em Hainan.

Na segunda-feira a China lançou o plano de desenvolvimento para o porto de livre comércio de Hainan, com o objetivo de fazer de Hainan um porto de influência global, alto nível e livre comércio até meados do século.

FONTE The CPC Hainan Provincial Committee

