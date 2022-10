Impulsa Monte de Piedad al microempresario; by Juan Carlos Machorro

CIUDAD DE MEXICO, 3 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- David Coto, director de Mercadotecnia del Nacional Monte de Piedad (NMP), detalla que el programa "Auto Avanza", es un sistema que busca apoyar a microempresarios que se ven con la premura de acceder a recursos económicos de forma urgente.

Este producto financiero quiere consolidar con más fuerza en aquellos empresarios y emprendedores que pueden dejar en prenda su automóvil (sólo su factura) y llevarse su unidad. El programa tiene posibilidad de otorgar préstamo de 30 mil hasta 800 mil pesos.

Detalló que este programa tiene varios años de estar siendo aplicado, pero se trabaja para crecer en impacto en la sociedad, más en estos tiempos que microempresarios y emprendedores necesitan financiar sus proyectos empresariales.

"Un aspecto esencial para apoyar a las personas es tener en orden el papeleo de su unidad, tener la factura original a su nombre –para evitar cualquier situación no legal-, además de ser automóviles con menos de 10 años de antigüedad y con máximo de 185 mil kilómetros recorridos, no tener el automóvil bajo otro modelo de hipoteca y ser dueños de una sola unidad no de flotillas, tras la revisión de la unidad se llega a otorgar hasta el 70 por ciento del valor del vehículo.

Indicó que destaca el caso de los estados de Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Querétaro y Nuevo León, como las entidades que más han adoptado este programa prendario. "Si bien la idea es que este tipo de préstamos sean para microempresarios y emprendedores no tenemos problema de apoyar a todo tipo de ciudadano que se vea en la necesidad de acceder a recursos económicos de pronta manera. Sabemos que existen personas que el dinero lo usa hasta para fiestas y aniversarios familiares".

En el NMP tenemos la expectativa que la realidad económica haga que este tipo de programas se consoliden y sean una herramienta de asistencia a los mexicanos y permita que las pymes que opten por este servicio pues les funcione como palanca de impulso para el 2023. Además que la reactivación económica requerirá tener más efectivo a la mano.

En el caso Auto Avanza se tiene una recuperación de las unidades de hasta un 98 por ciento, cuando en el resto de los programas y depósitos prendarios del NMP tiene un porcentaje del 80 por ciento.

Más información:

www.juancarlosmachorro.blogspot.mx

FUENTE Juan Carlos Machorro

SOURCE Juan Carlos Machorro