Impulsionada pela qualidade: a GAC Motor implanta base sólida para sua estratégia de internacionalização

Por seis anos consecutivos, a GAC Motor se classificou em primeiro lugar no Estudo de Qualidade Inicial (IQS - Initial Quality Study) da China da J.D. Power Asia Pacific, um indicador de qualidade de veículos o qual reconhece as marcas de automóveis e produtos de melhor desempenho.

Para aumentar ainda mais seu padrão líder do setor para 6ppm este ano, demonstrando a confiança da marca no seu sistema de qualidade dos produtos, a GAC Motor formou parcerias com 18 dos principais fornecedores de peças de automóveis do mundo, incluindo Bosch, Denso, Continental, Aisin e Magna, com base na taxa de defeitos de 2017 de 10ppm dos fornecedores de peças e componentes.

Controle de qualidade rigoroso e sistemático

O compromisso da GAC Motor com a qualidade fortalece todos os aspectos da fabricação de veículos, desde o projeto e a produção até as peças e serviços automotivos. Seu objetivo é ser a principal marca chinesa de automóveis no mercado global, não apenas em termos de volume de vendas, mas também de qualidade e de satisfação dos clientes.

A GAC Motor estabeleceu um sistema completo de avaliação da qualidade, o qual inclui medições objetivas, avaliação subjetiva, validação da capacidade de adaptação à longa quilometragem e testes de desempenhos específicos e funcionais.

Antes do lançamento de um novo modelo, os fabricantes normalmente testam as funções de 150 a 200 veículos, enquanto a GAC Motor testa mais de 200 veículos, avaliando sua dirigibilidade, potência e sistema de freios, bem como o equilíbrio entre carga e descarga dos modelos de veículos elétricos/veículos elétricos híbridos com plug-in (EV/PHEV) em ambientes extremos, alcançando quilometragem acumulativa de 4.000.000 de quilômetros (2.485.485 milhas), o que é equivalente a circular 100 vezes a linha do equador.

Desde o escaldante Turpan, conhecido como o "Estado do Fogo" ou a "Terra do Fogo", por seu extremo calor no verão, com temperatura alta na média de 39,7°C (103,5°F) em julho, ao frígido Heihe ("Rio Negro"), onde a temperatura média em janeiro é de −23,2°C, uma equipe de engenheiros da GAC Motor, conhecida dentro da empresa como os "pássaros migrantes", passa mais de seis meses por ano em estradas por toda a China para testar os veículos em sete condições geográficas e climáticas extremas: clima alpino, altas temperaturas, aridez dos planaltos, alta umidade, alta corrosão (nevoeiro salino), terreno montanhoso e nuvens de areia e poeira. O objetivo é garantir a segurança e a confiabilidade de cada veículo e assegurar que os rigorosos padrões de qualidade da GAC Motor sejam cumpridos.

A GAC Motor também criou um sistema G-TVS de certificação de qualidade que cobre o veículo, o sistema e as peças principais e oferece as duas plataformas para desenvolvimento e certificação de leis e regulamentações. O sistema pode certificar 1.000 itens de 12 das principais categorias, incluindo redes inteligentes, energia nova, segurança em caso de acidente e ruído, vibração e aspereza (NVH).

Fazer da qualidade a prioridade em todo o mundo

Na medida em que a marca se expande ainda mais no mercado global, uma equipe de testes foi criada no exterior para testar os veículos na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e Rússia, assegurando que os produtos lançados naqueles mercados atendam as necessidades dos clientes locais.

A GAC Motor opera atualmente em 16 países e regiões e conta com três centros de P&D no Vale do Silício, Los Angeles e em Detroit. A empresa organiza feiras anuais de empregos nos Estados Unidos e na Europa e também participa dos principais salões do automóvel internacionais durante todo o ano para promover sua presença nos mercados do exterior.

Sobre a GAC Motor

Fundada em 2008, a Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) é uma subsidiária do Grupo GAC que está classificada no 238o. lugar entre as empresas da Fortune Global 500. A empresa desenvolve e fabrica veículos, motores, componentes e acessórios automotivos de qualidade premium. A GAC Motor ocupa agora a mais alta posição entre todas as marcas chinesas por seis anos consecutivos no Estudo de Qualidade Inicial (IQS - Initial Quality Study) da China da J.D. Power Asia Pacific, demonstrando a estratégia centralizada na qualidade da empresa, a partir de pesquisa e desenvolvimento (P&D) inovadores, manufatura para a cadeia de fornecimento e vendas e serviços.

