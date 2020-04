Impulsione a cadeia de suprimentos automatizada com Locus QuickStart para PMEs e startups

Com a moderna plataforma de inteligência artificial (IA) da Locus, as empresas podem automatizar a tomada de decisões levando em consideração, ao mesmo tempo, a realidade do local. Trata-se de uma versão gratuita experimental por um período de dois meses a partir do início da assinatura.

"A gestão da cadeia de suprimentos tem se tornado cada vez mais dinâmica e complexa com o passar dos tempos. Embora a mudança em cenários locais e pandêmicos como a COVID-19 possa impactar suas operações, o Locus QuickStart pode proporcionar a você ferramentas para aprimorar e analisar a situação. Essa oferta continuará mesmo após a situação melhorar no local", Nishith Rastogi, CEO e cofundador da Locus.

A versão gratuita experimental dá acesso a recursos limitados do Locus Dispatcher e do Locus MotionTrack, a solução de encaminhamento de otimização, e ao rastreamento de frota, solução de insights e analítica, respectivamente. Também é possível acessar o aplicativo móvel Locus On The Road (LOTR), com rastreamento em tempo real. O Locus QuickStart vem com um atendimento de suporte ao cliente exclusivo de duas horas.

Alguns dos recursos padrão do Locus QuickStart são:

Otimização de distância e baseada no tempo

Otimização de frota

Geocodificação moderna

Algoritmos alimentados por máquina para otimização

Coleta de Comprovação de Entrega eletrônica (ePOD, na sigla em inglês)

Alertas preditivos

Visualização Planejado versus Executado

Insights de planejamento e execução

A Locus trabalha com várias empresas entre diversos setores, incluindo e-commerce, logística terceirizada (3PL), serviços para o lar, varejo, bens de consumo embalados (CPG) e produtos de giro rápido (FMCG). A empresa opera na América do Norte, Sudeste da Ásia, Índia, Europa, Oriente Médio e Norte da África.

Acesse https://locuslogistics.com/ e assine o programa QuickStart para transformar suas cadeias de suprimentos instantaneamente.

Sobre a Locus:

A Locus é uma plataforma de tecnologia aprofundada que automatiza decisões humanas na cadeia de suprimentos a fim de proporcionar eficiência, transparência e consistência em operações logísticas.

A Locus usa aprendizado de máquina profundo e algoritmos próprios para oferecer soluções inteligentes de logística como otimização de rota, rastreamento em tempo real, insights e analítica, otimização de ritmo, gestão eficiente de armazém, bem como alocação e utilização de veículo. A Locus alimenta mais de duas milhões de entregas diariamente em todo o mundo. Ela arrecadou US$ 29 milhões até a data da Tiger Global, Falcon Edge Capital, Blume Ventures, entre outras.

Contato com a imprensa: [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1160849/Locus_QuickStart_PR_Creative.jpg

FONTE Locus

SOURCE Locus