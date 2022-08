Imspex Diagnostics annonce avoir reçu le marquage CE pour son instrument BreathSpec® pour le dépistage de la COVID-19

ABERCYNON, Pays de Galles, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- Imspex Diagnostics Ltd a annoncé aujourd'hui avoir reçu le marquage CE pour son instrument BreathSpec® pour le dépistage de la COVID-19 par des tests et analyses d'haleine non invasifs, après avoir satisfait aux exigences de la Directive relative aux dispositifs médicaux de diagnostics in vitro (98/79/CE).

BreathSpec® est destiné au diagnostic d'infections des voies respiratoires et s'avère particulièrement utile pour le SRAS-CoV-2 (COVID-19) sur le lieu d'intervention pour les cliniciens et les utilisateurs non techniques. Une collaboration s'est établie avec les hôpitaux universitaires de Leicester NHS Trust, l'Université de Warwick, l'Hôpital national de Kandy, au Sri Lanka, et la Fondation du cancer de Colombie-Britannique, au Canada. Des échantillons d'haleine ont été prélevés et analysés. Il a été démontré une corrélation avec les tests d'amplification en chaîne par polymérase (ou PCR), la norme actuelle de test de dépistage de la COVID-19.

Breathspec® est l'analyseur d'haleine exclusif d'Imspex. Il utilise une combinaison unique de technologies de chromatographie en phase gazeuse (CG) et de spectrométrie de mobilité ionique (IMS) pour obtenir des résultats rapides et précis. Le prélèvement d'échantillons non invasifs auprès des patients s'avère particulièrement bénéfique pour les enfants et les patients handicapés, avec des gains de temps importants et des réductions de coûts significatives par rapport au dépistage par PCR.

« Il s'agit d'une première mondiale pour les tests d'haleine utilisés pour le dépistage de la COVID-19. Il s'agit également d'une étape importante de notre mission visant à intégrer les tests d'haleine dans la société », a déclaré John McKinley, PDG d'Imspex Diagnostics. « BreathSpec® confirme que la nouvelle ère du dépistage non invasif de la COVID-19 et d'autres maladies est désormais à portée de main, offrant d'autres voies de dépistage aux fournisseurs de soins de santé et permettant de réaliser des économies de coûts et de chaîne d'approvisionnement aux administrateurs de soins de santé qui travaillent sur diverses maladies. »

Imspex a reçu un soutien technique de l'Université de Galles du Sud, une subvention et un financement du gouvernement gallois, de la Development Bank of Wales, d'Angel CoFund, d'Innovate UK et d'investisseurs providentiels.

À propos d'Imspex Group

Imspex est un leader en Breathomics, la façon non invasive de relever les défis majeurs dans la section des soins de santé. Des années de développement technologique ont permis de mettre en œuvre une gamme d'instruments dans des secteurs multisectoriels qui témoignent du leadership d'Imspex. Le recueil et l'analyse de l'haleine sont effectués à l'aide de l'instrument principal d'Imspex, BreathSpec®. Notre mission consiste à exploiter le potentiel des tests et des diagnostics fondés sur l'haleine et à fournir des solutions d'analyse de pointe lorsque des signaux d'alerte précoce sont nécessaires. Notre combinaison polyvalente de chromatographie en phase gazeuse (GC) et de spectrométrie de mobilité ionique (IMS) a fait ses preuves dans les scénarios de dépistage et de diagnostic médicaux, et dans divers sites industriels, y compris la détection de la contamination par le biogaz, la transformation des aliments et des boissons, et la détection d'agents pathogènes dans les eaux usées.

Veuillez consulter le site ci-après : www.Imspex.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1872862/Imspex_Logo.jpg

SOURCE Imspex Diagnostics