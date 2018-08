imToken kündigt internationale Version 2.0 und imToken Venture an

Nach dem 10-Millionen-USD-Investment der Serie A von IDG stellt imToken heute einen DApp-Browser, Tokenlon (die dezentralisierte Börse von imToken), und imToken Venture vor.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass seine Dienste von 5 Millionen aktiven Nutzern monatlich in Anspruch genommen werden und dass die Durchlauftransaktionen zwischen Januar 2017 und Juni 2018 45 Milliarden USD ausgemacht haben, was dem jährlichen Volumen von PayPals Venmo ebenbürtig ist.

„Wir glauben, dass die Zukunft der Blockchain-Technologie in der vollständigen Dezentralisierung liegt", sagte Ben He, Gründer und CEO von imToken. „Wir sind der Ansicht, dass die heutigen Initiativen für imToken 2.0 wegweisend für ein vollständig dezentralisiertes Ökosystem sind, welches in der Branche und bei den Nutzern selbst Anklang finden wird."

imToken 2.0

DApp-Browser - Der DApp-Browser von imToken unterstützt die beliebtesten DApps und dezentralisierten Börsen.

Darüber hinaus kündigt imToken seine imToken Venture an, die in DApps investieren und deren innovative Infrastrukturprojekte fördern wird.

Dezentralisierte Börse - imTokens dezentralisierte Börse, Tokenlon, bietet ab sofort zwei einzigartige Funktion für den Handel an.

„Instant Exchange" - wählt die besten Wechselkurse über mehrere Währungsreserven hinweg für faire Token-Token-Konvertierungen aus.

„Order book und spot trading" - Tokenlon-Nutzer können Limitaufträge zum Kaufen und Verkaufen nutzen oder Aufträge direkt als Market Order zum aktuellen Börsenpreis aus einer Auftragsmappe erstellen.

Multi-Chain-Wallet mit BTC, ETH, EOS - Nutzer können unter einer einzigen mnemonischen Passphrase und Identität diverse Kryptowährungs-Geldbörsen importieren und verwalten, darunter Bitcoin, Ethereum und EOS.

Die Ankündigung erfolgte nach der Eröffnung der imToken-Hauptniederlassung in Singapur.

„Wir glauben, dass Singapur mit einem ausgereiften regulatorischen Umfeld die ideale Plattform für uns ist, um unsere globalen Ambitionen zu starten", sagte He. „Länder, darunter Indonesien, wachsen schnell zu einem der größten Märkte von imToken heran, und wir freuen uns auf den Ausbau unserer Initiativen in Asien."

Informationen zu imToken

Das Unternehmen wurde 2016 von Ben He, CEO von imToken, der weltweit größten Ethereum Digital Asset Wallet, gegründet, und bedient die führenden Kryptowährungs-Investoren weltweit. Mit Hilfe von IDG-Kapital unterstützt imToken 30.000 Token und ist international für seine Sicherheitsfunktionen als digitales Asset- Management-Tool bekannt. imToken hat seinen Hauptsitz in Singapur.

