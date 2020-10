In Begleitung von Hervé Deschamps wird Séverine Frerson während der Einführungszeremonie offiziell die 8. Kellermeisterin von Perrier-Jouët

Am Ende einer emotionsgeladenen Reihe von Veranstaltungen, die in mehreren Ländern live übertragen wurden, wurde Séverine Frerson die 8. Kellermeisterin von Maison Perrier-Jouët - die erste Frau, die dieses Amt innehat. Wie es die Tradition vorschreibt, übergab ihr Hervé Deschamps am 15. Oktober den Schlüssel zum EDEN, dem Keller, der die seltensten Jahrgangs-Cuvées des Hauses beherbergt. Es liegt nun in ihrer Verantwortung, den feinen, blumigen Stil, für den Perrier-Jouët-Weine weltweit anerkannt sind, weiterzuführen.

Die Gäste, die der Einführungszeremonie beiwohnten, kamen außerdem in den Genuss einer außergewöhnlichen Verkostung der ikonischen Cuvées von Maison Perrier-Jouët, die von Séverine Frerson und Hervé Deschamps ausgerichtet wurde.

Schauplatz dieses bedeutenden Ereignisses in der Geschichte des Hauses war das Maison Belle Epoque, der historische Wohnsitz der Gründerfamilie von Maison Perrier-Jouët. Hier fand auch das bemerkenswerte Dinner statt, das vom Drei-Sterne-Koch Pierre Gagnaire, einem der Kunsthandwerker des Hauses, kreiert wurde. Die Eleganz der Champagner von Pierrier-Jouët spiegelt sich in der Raffinesse der Küche von Pierre Gagnaire wider.

