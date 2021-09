In einer Welt der endlosen Individualisierungsmöglichkeiten erwarten Kunden auch maßgeschneiderte Lösungen in der Vermögensverwaltung

ZURICH, 1. September 2021 /PRNewswire/ -- Maßgeschneiderte, automatisierte Anlagelösungen für alle Kundenbereiche werden in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen. Vermögensverwalter, die heute dementsprechend in skalierbare, kosteneffiziente Technologien und Prozesse investieren, können von diesem Trend profitieren. Ein Whitepaper in Zusammenarbeit mit Tindeco untersucht die Treiber, aktuelle Herausforderungen und künftige Entwicklungen im «mass customizable» Investment Management. (https://www.tindecofs.com/whitepaper/).