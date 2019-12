IN Groupe annonce l'acquisition de SURYS et renforce sa position de leader en matière de sécurité de l'identité, des activités bancaires et des paiements fiduciaires

SURYS, qui a son siège à Bussy-Saint-Georges (77), exploite 2 usines en France et aux États-Unis, et plusieurs unités R&D en France, en Allemagne et aux États-Unis. SURYS a également accès à la plus grande base de données de titres d'identité au monde via Keesing, sa filiale basée aux Pays-Bas. Ses solutions ont été adoptées par plus de 130 pays (passeports en France, Brésil et Chine, billets de banque aux Philippines) et par de grandes marques dans la lutte contre les marchandises de contrefaçon.

Avec cette acquisition, IN Groupe donne à la France un accès à un acteur de réputation internationale, un leader mondial sur le marché des composants de sécurité de passeport (les fonctionnalités de sécurité de Surys sont présentes dans 50 % des passeports dans le monde).

Création du champion des composants sécurisés français

L'expertise de SURYS dans l'authentification et la protection des données variables des documents et dans l'analyse d'images viendra compléter l'offre globale d'IN Groupe, notamment dans le domaine des composants sécurisés.

L'ambition stratégique d'IN Groupe est de créer un centre dédié aux composants sécurisés (composants électroniques et optiques) qui sécurisent les identités et les transactions bancaires et fiduciaires. Ce centre de composants sera dirigé par SPS, la filiale d'IN Groupe, leader mondial en technologie double pour les composants électroniques des cartes à puce, et par SURYS.

Les solutions de SURYS et de SPS-IN Groupe ont pour objectif de valider la sécurité de l'identité, des activités bancaires et fiduciaires étant donné qu'ils font partie des documents d'identité, des cartes bancaires et des billets de banque. Ces deux équipes portent un fort intérêt à l'innovation et à la R&D. Elles seront en mesure de tirer parti de leurs connaissances uniques à forte valeur ajoutée, appuyées par les processus industriels éprouvés d'IN Groupe. Elles cibleront ouvertement tous les acteurs du marché.

À propos de IN Groupe

IN Group propose des solutions de services d'identité et numériques sécurisés de pointe intégrant l'électronique et la biométrie. IN Groupe est la nouvelle marque du Groupe Imprimerie Nationale qui est détenu à 100 % par l'État français. - Chiffre d'affaires : 314,2 millions € (2018) - 1000 employés - 5 sites - 8 bureaux de vente internationaux - 77 pays utilisant ses solutions - 28 gouvernements partenaires.

SOURCE IN Groupe