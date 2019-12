IN Groupe anuncia a aquisição da SURYS e fortalece sua posição como líder em segurança para identidade, e pagamentos bancários e fiduciários

A SURYS, cuja sede está localizada em Bussy-Saint-Georges (77), conta com duas fábricas na França e nos Estados Unidos, e várias divisões de P&D na França, Alemanha e nos EUA. A empresa tem também acesso ao maior banco de dados de documentos de identidade do mundo através de sua subsidiária Keesing situada na Holanda. Suas soluções foram adotadas por mais de 130 países (passaportes na França, Brasil e China, notas bancárias nas Filipinas) e por grandes marcas na luta contra as mercadorias falsificadas.

Com essa aquisição, a IN Groupe proporciona à França o acesso a uma presença renomada internacionalmente, líder mundial no mercado de componentes de segurança de passaportes (as funcionalidades de segurança da Surys estão presentes em 50% dos passaportes do mundo).

Criando o campeão dos componentes seguros na França

A especialização da SURYS em autenticação e proteção de dados variáveis em documentos, e em análise de imagem complementará os produtos da IN Groupe, particularmente na área de componentes seguros.

A ambição estratégica da IN Groupe é criar um centro dedicado a componentes seguros (componentes eletrônicos e óticos) que garantam transações bancárias e fiduciárias, e identidades seguras. Esse centro de componentes será conduzido pela SPS, uma subsidiária da IN Groupe, líder mundial em tecnologia dual para os componentes eletrônicos em cartões chip e pela SURYS.

As soluções da SURYS e da SPS-IN Groupe têm a missão de capacitar a segurança da identidade, bancária e fiduciária que faça parte de documentos de identidade, notas e cartões bancários. Ambas as equipes possuem um grande interesse pela inovação e pela pesquisa e desenvolvimento. Estarão na posição de recorrer ao seu know-how tecnológico único, de alto valor agregado, apoiado pelos processos industriais testados e comprovados da IN Groupe. Visarão abertamente todos os elementos do mercado.

Sobre a IN Groupe

A IN Groupe oferece soluções avançadas para serviços digitais e de identidade segura integrando a eletrônica e a biometria. A IN Groupe é a nova marca da Groupe Imprimerie Nationale que é 100% de propriedade do governo francês. Faturamento: 314,2 milhões de euros (2018) - 1.000 funcionários - 5 localidades - 8 escritórios internacionais de vendas - 77 países utilizando suas soluções - 28 governos parceiros.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/788638/IN_Groupe_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1043016/SURYS_Logo.jpg

FONTE IN Groupe

SOURCE IN Groupe