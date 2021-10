IN Groupe et Datakalab associent leurs expertises pour sécuriser le passage aux frontières, en s'appuyant sur du Edge Computing

PARIS, 11 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Acteur européen de premier plan œuvrant à l'intérêt général, IN Groupe est à la fois un partenaire de confiance et un garant moral pour accompagner la transformation des usages reposant sur l'identité des citoyens, des professionnels comme des objets.

La fluidité des passages aux frontières, une problématique au cœur des préoccupations des Etats

Les exigences des Etats dans la gestion de leur contrôle aux frontières sont en constante augmentation notamment par la mise en place de nouvelles règlementations. Les besoins de sécurité renforcée doivent se conjuguer avec une fluidification des passages aux frontières. En Europe par exemple, cette évolution va se traduire par un contrôle systématique des personnes qui entrent et sortent sur le territoire Schengen, qu'ils soient Européens, de pays tiers, avec ou sans visa.

Dans ce contexte, il convient d'anticiper les usages recourant aux identités physiques et digitales en proposant les meilleures solutions, durablement, pour le présent et pour les challenges futurs, en garantissant les conditions de la souveraineté des Etats et des enjeux associés.

IN Groupe et Dakatalab, un partenariat pour accroitre les performances des passages aux frontières

Fluidifier ces passages aux frontières va accroître l'utilisation d'équipement de contrôles automatisés comme les systèmes Parafe que nous connaissons en Europe.

Partenaire de confiance des États dans l'exercice de leur souveraineté, IN Groupe s'est rapproché de la start-up française Datakalab afin de développer une solution inédite de technologie intelligente au profit d'un contrôle automatisé aux frontières.

Les deux entreprises ont ainsi associé leurs expertises pour intégrer leur technologie aux équipements le contrôle d'unicité, consistant à vérifier qu'une seule personne est effectivement entrée dans un sas pour passer un contrôle. Jusqu'à maintenant, celui-ci reposait sur des capteurs qui ne permettent plus de prendre en compte ces nouveaux niveaux d'exigences. Par cette offre, IN Groupe et Dataklab renforcent ces systèmes en offrant une solution sécurisée, simple et agile, et dont la technologie utilisée répond à des niveaux plus élevés de contrôle.

L'Intelligence Artificielle, un levier pour fluidifier les passages aux frontières

IN Groupe et Datakalab ont réussi à intégrer dans les équipements une solution recourant à l'intelligence artificielle. Cette innovation détecte la fraude à l'unicité de passage, en s'appuyant sur les technologies de edge computing appliquées à l'analyse d'image pour permettre un fonctionnement sur des réseaux neuronaux locaux. Ainsi, la solution d'analyse d'images en temps réel permet de distinguer le nombre de personnes présents dans le sas pour bien garantir qu'un seul individu se trouve dans la gate.

Les résultats montrent des niveaux de performance beaucoup plus élevés que les méthodes traditionnelles de détection d'unicité fondées sur des capteurs de volume. Par ailleurs, grâce à un mécanisme d'apprentissage itératif intégré, les équipements sont appelés à devenir encore plus performants et plus intelligents.

Cette technologie est non seulement conforme aux réglementations actuelles (RGPD notamment) mais elle permettra aussi de s'adapter aux évolutions futures, toujours avec la même flexibilité.

Yann Haguet, EVP Identité d'IN Groupe, déclare

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Datakalab qui marque un tournant dans l'histoire vers les passages aux frontières intelligents. Cette solution présente l'avantage d'être évolutive et permettra de traiter de façon flexible toute nouvelle contrainte ou évolution sollicitées par les Etats comme les opérateurs. C'est une avancée majeure dans la capacité de déploiement de règlementations futures. »

Xavier Fischer, CEO de Datakalab,

« Nous sommes heureux qu'IN Groupe ait choisi Datakalab pour ce premier partenariat, pour ses avantages technologiques comme pour ses valeurs partagées autour du respect de la vie privée. Cette collaboration nous permet d'atteindre des niveaux de précision plus importants que les méthodes traditionnelles. Ce partenariat technologique est d'autant plus vertueux que nos deux entreprises partagent la même ambition : développer des produits d'analyse d'images respectueux de la vie privée sans stockage d'image. »

A propos d'IN Groupe

Partenaire de l'État français depuis près de 500 ans, IN Groupe propose des solutions d'identité et des services numériques sécurisés à la pointe de la technologie, intégrant électronique, optique et biométrie. Des composants aux services, en passant par les titres et les systèmes interopérables, en tant que spécialiste mondial de l'identité et des services numériques sécurisés, IN Groupe est présent au quotidien pour faciliter la vie de chacun. Accompagner les États dans l'exercice de leur souveraineté.

Protéger l'identité des citoyens. Préserver l'intégrité des entreprises. Quel que soit l'enjeu, IN Groupe, entreprise de souveraineté numérique, contribue à faire valoir pour chacun un droit fondamental : le Droit d'être Soi. IN Groupe est la nouvelle marque du Groupe Imprimerie Nationale. IN Groupe anime trois marques affiliées, SPS pour les composants électroniques, Surys pour les sécurités optiques et holographiques et Nexus pour les solutions d'identité numérique corporate et IOT, qui disposent de technologies leaders sur leurs marchés.

IN GROUPE EN CHIFFRES (CA 2020) : 427,4 M€ - 1 700 collaborateurs - 5 sites en France - 8 bureaux commerciaux dans le monde - + 100 pays accueillant les solutions IN Groupe 28 gouvernements partenaires.

A propos de DATAKALAB

Datakalab est une entreprise technologique française qui développe des algorithmes de vision par ordinateur afin de mesurer les flux dans l'espace public. Son approche est orienté vers des méthodes de compression de réseaux de neurones profonds pour une précision optimale sur un hardware limité et une réduction de l'empreinte environnementale.

L'objectif de Datakalab est simple : protéger et garantir la vie privée tout en fournissant des résultats précis.

DATAKALAB EN CHIFFRES (CA 2020) : 650 K€ - 15 collaborateurs - Basé au 114 Boulevard Malesherbes, Paris 75017.

